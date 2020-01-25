Elazığ depremi Nevşehir'de de hissedildi - Son Dakika

Elazığ'da dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Nevşehir'de de hissedildi.



Elazığ'da meydana gelen deprem Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir apartman dairesinde cep telefonu kamerasına yansıdı. Depremi hisseden ailenin korkusu ve evde bulunan ahizelerin sallanması görüntülere yansıdı. - NEVŞEHİR