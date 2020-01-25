Elazığ depremi Nevşehir'de de hissedildi - Son Dakika
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Elazığ depremi Nevşehir'de de hissedildi

6 saat önce

Elazığ'da dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Nevşehir'de de hissedildi.

Elazığ depremi Nevşehir'de de hissedildi, System.String[]

Elazığ'da dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Nevşehir'de de hissedildi.


Elazığ'da meydana gelen deprem Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir apartman dairesinde cep telefonu kamerasına yansıdı. Depremi hisseden ailenin korkusu ve evde bulunan ahizelerin sallanması görüntülere yansıdı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:33 Kaynak: İHA
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