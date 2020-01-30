Elazığ depremi sırasında meydana gelen enerji patlaması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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Elazığ depremi sırasında meydana gelen enerji patlaması güvenlik kamerasına yansıdı
6 saat önce
Elazığ depremi sırasında Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Yaka Mahallesi çevresinde meydana gelen enerji patlaması güvenlik kameralarına yansıdı. Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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