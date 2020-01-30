Elazığ depremi sırasında meydana gelen enerji patlaması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ depremi sırasında meydana gelen enerji patlaması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Elazığ depremi sırasında meydana gelen enerji patlaması güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Elazığ depremi sırasında Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Yaka Mahallesi çevresinde meydana gelen enerji patlaması güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ depremi sırasında Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Yaka Mahallesi çevresinde meydana gelen enerji patlaması güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ depremi sırasında meydana gelen enerji patlaması güvenlik kamerasına yansıdı

Yaka Mahallesi, Pütürge, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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