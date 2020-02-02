Elazığ depremi sonrası 80 okul için yıkım kararı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Elazığ depremi sonrası 80 okul için yıkım kararı - Son Dakika Dünya

Elazığ depremi sonrası 80 okul için yıkım kararı

6 saat önce

Elazığ depremi sonrası 80 okul için yıkım kararı

Elazığ depremi sonrası 80 okul için yıkım kararı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem sonrası hasar tespiti yapılan 80 okulda eğitim öğretim faaliyeti yapılmayacağını, bu okullar için yıkım kararı verildiğini açıkladı.


Bakan Selçuk, Kanal 7 Televizyonu'nda canlı yayınlanan programda, eğitim gündemine ilişkin açıklamalar yaptı, soruları yanıtladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Ziya Selçuk, Deprem, Elazığ, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:53 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Deprem bölgesine giden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun zor anları Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı Çin, Corona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 21:46:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ depremi sonrası 80 okul için yıkım kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]