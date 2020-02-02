Elazığ depremi sonrası 80 okul için yıkım kararı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem sonrası hasar tespiti yapılan 80 okulda eğitim öğretim faaliyeti yapılmayacağını, bu okullar için yıkım kararı verildiğini açıkladı.



Bakan Selçuk, Kanal 7 Televizyonu'nda canlı yayınlanan programda, eğitim gündemine ilişkin açıklamalar yaptı, soruları yanıtladı.