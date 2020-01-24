Elazığ depremi sonrası TTK tahlisiye ekipleri hazır bekliyor - Son Dakika

Tahlisiye ekipleri 1999 Marmara depremi başta olmak üzeri Van 'da meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında etkin rol almıştı. - ZONGULDAK

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Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu