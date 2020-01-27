Elazığ depremi sonrasında çevrimtaş köy yolundaki yarıklar böyle görüntülendi-1 drone(yeniden - Son Dakika

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Elazığ depremi sonrasında çevrimtaş köy yolundaki yarıklar böyle görüntülendi-1 drone(yeniden
6 saat önce
Elazığ depremi sonrasında Çevrimtaş köy yolundaki yarıklar böyle görüntülendi-1 DRONE.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:25 Kaynak: DHA
Elazığ depremi sonrasında Çevrimtaş köy yolundaki yarıklar böyle görüntülendi-1 DRONE
Son Dakika 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Sivrice'deki köy yollarında derin yarıklar oluştu Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte! Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek