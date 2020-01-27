Elazığ depremi sonrasında çevrimtaş köy yolundaki yarıklar böyle görüntülendi-1 drone(yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ depremi sonrasında çevrimtaş köy yolundaki yarıklar böyle görüntülendi-1 drone(yeniden - Son Dakika

Elazığ depremi sonrasında çevrimtaş köy yolundaki yarıklar böyle görüntülendi-1 drone(yeniden

6 saat önce

Elazığ depremi sonrasında Çevrimtaş köy yolundaki yarıklar böyle görüntülendi-1 DRONE.

Elazığ depremi sonrasında Çevrimtaş köy yolundaki yarıklar böyle görüntülendi-1 DRONE

Elazığ depremi sonrasında çevrimtaş köy yolundaki yarıklar böyle görüntülendi-1 drone(yeniden

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:25 Kaynak: DHA
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