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Elazığ depremi sonrasında çevrimtaş köy yolundaki yarıklar böyle görüntülendi-1 drone
6 saat önce
Elazığ depremi sonrasında Çevrimtaş köy yolundaki yarıklar böyle görüntülendi-1 DRONE.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:19 Kaynak: DHA
Elazığ depremi sonrasında Çevrimtaş köy yolundaki yarıklar böyle görüntülendi-1 DRONE
Son Dakika Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte! Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı