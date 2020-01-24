Elazığ depremi Tokat'ta da hissedildi - Son Dakika
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Elazığ depremi Tokat'ta da hissedildi

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem Tokat'ta da hissedildi.

Elazığ depremi Tokat'ta da hissedildi, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem Tokat'ta da hissedildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6.5 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Tokat'ta depremi hisseden vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Depremin merkez üstünün Elazığ olduğunu öğrenen vatandaşlar soğuk havanın etkisi ile evlerine geri döndü. Vatandaşlardan bir çoğu küçük bir sarsıntı ile kendilerini dışarı attıklarını, depremin merkez üstünün Elazığ olduğunu öğrendiklerini kaydetti. - TOKAT

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:14 Kaynak: İHA
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