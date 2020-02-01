Elazığ depremi UMKE'ye başvuruları artırdı - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) yürüttüğü çalışmalar, gönüllü başvurularında da artış sağladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde 12 bin, Ankara'da ise bin UMKE gönüllüsü bulunuyor. Kaza ve afetlerde ilk tıbbi müdahaleyi kaza yerinde yapabilen UMKE, çalışmalarını Bakanlığa bağlı yürütüyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi de enkaz altından çıkarılmıştı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetler Başkanlığına bağlı UMKE, Elazığ'daki depremdeki arama kurtarma faaliyetlerine 31 kişilik bir ekiple katıldı.

"UMKE, gönül işi"

Ankara Sorumlusu Celal Almaz, çalışanların zorlu eğitimleri ve nasıl UMKE gönüllüsü olunacağı hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

UMKE gönüllüsü olmak için herhangi bir yaş sınırı bulunmadığını, ancak sağlık çalışanı olmanın öncelikli şartlar arasında yer aldığını belirten Almaz, "Bir sağlık çalışanı UMKE gönüllüsü olduktan sonra sürekli eğitimlerle biz onun donanımına donanım katıyoruz. Biz bir ilde bütün hastaneler yıkılsa bile çadırdan bir hastane kurarak sağlık hizmeti verebilecek donanıma sahibiz." dedi.

Elazığ depremindeki arama kurtarma faaliyetlerine 31 personel, 2 UMKE aracı, 3 ambulans ve 2 kamyon lojistik malzemeyle katkı sağladıklarını aktaran Almaz, "Çok kısa bir sürede Etimesgut Havalimanında malzemelerimizi topladık. Elazığ'da müdahaleye hemen başladık. UMKE, gönül işi. İnsanların kaçtığı, uzaklaştığı ve bulunmak istemediği yerlere biz kendi isteğimizle gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Temel olarak 5 günlük bir eğitimimiz var"

UMKE gönüllüsü olmak için yapılan başvuruları titizlikle değerlendirdiklerini ifade eden Almaz, şunları kaydetti:

"Bu zorlu bir süreç. Enkazın altına girmek, her yiğidin harcı değil. Gerekli ön değerlendirmeler yapıldıktan sonra vazifesini layıkıyla yapabileceğine inandığımız arkadaşları UMKE görevlisi olarak belirleyip eğitimlerini veriyoruz. Bunlar tabii ki enkaz altında ve doğada yaşamını sürdürebilme olarak gerçekleşiyor. UMKE gönüllüleri kendi istekleriyle afet bölgelerine gidiyorlar. Elazığ depreminden sonra başvuralarımız arttı. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Elazığ depreminde de nasıl katkı sunabiliriz diye artışlar oldu. Personel sayımızda bir sıkıntı yoktu zaten, sadece başvurular arttı."

Almaz, UMKE gönüllülerinin 5 gün süren eğitim süreçleri hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Bir UMKE gönüllüsü olmak için temel olarak 5 günlük bir eğitimimiz var. Bunların bir kısmı teorik, bir kısmı pratik. Burada enkaz altında yaralı nasıl kurtarılır, doğada hayat nasıl idame ettirilir, öyle bir an düşünün ki bütün şehir yıkılmış ve siz orada sağlık hizmeti sunuyorsunuz."

"Yüsra bebeğin kurtuluşuna şahitlik ettik"

Elazığ depremindeki arama kurtarma ekibinde görev alan UMKE gönüllüsü doktor Ahmet Umut Karadeniz ise enkaz altından sağ olarak çıkarılan 2,5 yaşındaki Yüsra bebeğin kurtulma anlarına şahitlik ettiklerini söyledi.

Ankara UMKE ekibinin Yüsra bebeği enkaz altından çıkardığını ve o anlarda bir baba olarak kendisinin de çok duygulandığını dile getiren Karadeniz, "Canlı çıkarabildiğimiz depremzedelerimiz oldu. Maalesef hayatını kaybedenler oldu. Tamamının sağlıkla ilgili gereksinimlerini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptık. Deprem anında hayatını kaybeden insanlara ulaştığımızda o sessizlik anında hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi.

Yaklaşık 7 yıldır UMKE'de görev yaptığını ifade eden Karadeniz, Van depreminde, Cizre'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatında, son olarak da Elazığ depreminde görev yaptığını söyledi.

Yurt dışı görevlerinin de olduğunu dile getiren Karadeniz, Somali'deki patlama sonrasında yaralıların Türkiye'ye getirilmesinde de görev aldığını belirtti.