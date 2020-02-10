Elazığ depremi, Van'daki çığ ve İstanbul'daki uçak kazası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ depremi, Van'daki çığ ve İstanbul'daki uçak kazası - Son Dakika

Elazığ depremi, Van'daki çığ ve İstanbul'daki uçak kazası

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Elazığ depremi, Van'daki çığ ve İstanbul'daki uçak kazası

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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