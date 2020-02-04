Elazığ depremin vurduğu elazığ'da 708 yıllık konak, sapasağlam ayakta kaldı - Son Dakika
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Elazığ depremin vurduğu elazığ'da 708 yıllık konak, sapasağlam ayakta kaldı

6 saat önce

Depremin vurduğu Elazığ'da 708 yıllık konak, sapasağlam ayakta kaldıElazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprempe Altınkuşak köyündeki 708 yıllık Beyzade Egendi Konağı, hasar görmedi.

Depremin vurduğu Elazığ'da 708 yıllık konak, sapasağlam ayakta kaldı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprempe Altınkuşak köyündeki 708 yıllık Beyzade Egendi Konağı, hasar görmedi. Konağın 4'üncü kuşak varislerinden Bülent Bayoğlu (63), 38 odalı konağın yapımının 11 yıl sürdüğünü söyledi.

24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremde, yapısal olarak Elazığ'ın yüzde 30'u etkilendi. Elazığ kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Altınkuşak köyünde bulunan Osmanlı dönemine ait 708 yıllık Beyzade Efendi Konağı, depremde hasar almadı. 1312 yılında Beyzade Efendi'nin oğlu Muhammed Nuri tarafından yapılan konak, günümüze kadar irili ufaklı birçok depremi atlattı. Konağın depremlerden etkilenmemesinden, mimarinin, mühendisliğin ve yapısal malzemelerin büyük payı bulunuyor.

YÜZYILLARDIR DEPREMLERDEN ETKİLENMEDİ

Konağın 4'üncü kuşak varislerinden Bülent Bayoğlu, son yaşanan depremde konağın bir hasar görmediğini belirterek, "Dört kuşaktır bu konak bizde. Beyzade Efendi'nin büyük oğlu Muhammed Nuri tarafından 1312 yılında 10 dönüm arazi üzerinde inşa edilen bir yapı. Konağın yapımı 11 yıl sürmüş. 38 odası bulunuyor. Şu ana kadar yaşanan depremlerden ciddi bir hasar almadı çok şükür. Buranın aslına uygun yeniden restore edilmesi ile ilgili görüşmelerimiz var. İstiyoruz ki halka açalım ve nesilden nesle devam etsin" dedi.

Elazığ depremin vurduğu elazığ'da 708 yıllık konak, sapasağlam ayakta kaldı

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:46 Kaynak: DHA
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