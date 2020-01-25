Elazığ depreminde 20 kişi hayatını kaybetti, bin 30 yaralı - Son Dakika

AFAD Elazığ ili Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem hakkında açıklamalarda bulundu. AFAD, 20 kişinin hayatını kaybettiğini bin 30 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada dün akşam 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 11 adet deprem meydana geldiği kaydedildi. AFAD toplam artçı sayısını da 257 olarak belirledi. AFAD tarafından iletilen bilgilere göre Sivrice'de hava sıcaklığı-7 olarak aktarıldı. Bölgede yağış beklenmiyor.

Yaşanan deprem felaketi sonrası Elazığ ilinde hayatını kaybeden vatandaş sayısı 16, Malatya'da hayatını kaybeden vatandaş sayısı ise 4 olarak belirlendi. Yaşanan deprem sonrası toplam 20 vatandaşın hayatını kaybettiği afette AFAD tarafından son aktarılan yaralı vatandaş sayısı ise bin 30 olarak aktarıldı.

Elazığ şehir merkezinde, yaşanan deprem sonrası 4 binanın yıkıldığı tespit edildi. AFAD ekipleri enkazda arama kurtarma çalışmalarını devam ettiriyor. AFAD, Elazığ haricinde çevre illerde de arama tarama çalışmalarına devam ediyor. Malatya Doğanyurt ve Pütürge ile Diyarbakır ve Adıyaman illerinin kuzey ilçelerinde gerçekleştirilen tarama faaliyetleri tamamlandı ve durumun normale döndüğü öğrenildi.

AFAD yetkilileri Elazığ havaalanının da çalışır durumda olduğunu aktardı. Haberleşme şebekesinde kısa süreli kesinti meydana gelmiş olsa da kısa sürede sorun giderildi. Elektrik ve doğalgaz hatlarında herhangi bir sıkıntı meydana gelmedi. Bölgeye giden trenler ise en yakın istasyonlara çekildi.

39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam bin 167 arama kurtarma personeli ve 235 araç bölgeye sevk edildi. Çalışmalara destek amacıyla 18 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderildi. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirildi. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacak.

AFAD Başkanlığı, bölgeye 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk etti. Türk Kızılay, bölgeye 202 personel, 35 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 656 yatak, 1 bin 563 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 420 kg un ve 3 bin 200 adet gıda kolisi sevk etti.

Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri (AADYM) aktif hale getirildi. 2 AFAD Başkanlık personeli, 14 Ankara AFAD İl Müdürlüğü personeli, 5 UMKE ve 18 itfaiye personeli Etimesgut Havaalanı'ndan Genelkurmay Başkanlığı'na ait uçak ile Elazığ'a ulaştırıldı. AFAD Başkanlık personeli, 21 İstanbul AFAD personeli, 1 DHMİ personeli, 10 Sakarya AFAD personeli, 7 Bursa AFAD personeli, 2 İHH personeli ile 2 kurtarma aracı ekipmanları ile İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Elazığ'a ulaştırıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Elazığ'a hareket edecek 2'nci uçak ile ise 8 Kocaeli AFAD personeli, 7 Bursa AFAD personeli, 13 İHH personeli, 2 itfaiye personeli, 2 araç ile 2 arama köpeği ve 1 aracı ekipmanları ile Elazığ'a ulaştırıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Elazığ'a hareket edecek 3'üncü Uçak ise 53 personel (İstanbul, Bursa, Kocaeli) ve 3 kurtarma aracı ekipmanları ile Elazığ'a ulaştı.

Acil ihtiyaçlar nedeniyle Barınma, Beslenme, Enerji, Haberleşme, Hasar Tespit ve Psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başladı. Bu kapsamda 143 personel ve 47 araç bölgeye yönlendirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildi.

AFAD VATANDAŞLARA DA UYARILARDA BULUNDU

AFAD, vatandaşların deprem sonrası yapması gerekenleri ise şu şekilde aktardı:

"Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir gaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir."

(Emin Kuvat/İHA)