Elazığ depreminde annesini kaybetti, kızının çığlığı ile ailece kurtuldular - Son Dakika

Elazığ depreminde annesini kaybetti, kızının çığlığı ile ailece kurtuldular

23.01.2021 12:01

Elazığ depreminde annesini kaybetti, kızının çığlığı ile ailece kurtuldular Elazığ depreminin simgesi Dilek Apartmanında annesini kaybeden 52 yaşındaki Faruk Kaplan, depremi durur diye çıkmayacaklarını ancak kızının çığlığı ile korkup çıkmalarıyla hayatta kaldıklarını anlattı Elazığ'da...

Elazığ depreminde annesini kaybetti, kızının çığlığı ile ailece kurtuldular

Elazığ depreminin simgesi Dilek Apartmanında annesini kaybeden 52 yaşındaki Faruk Kaplan, depremi durur diye çıkmayacaklarını ancak kızının çığlığı ile korkup çıkmalarıyla hayatta kaldıklarını anlattı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Dilek Sitesinde son olarak cansız bedenine ulaşılan 84 yaşındaki Türkan Kaplan'ın oğlu Faruk Kaplan, o gün yaşananları "Bir film şeridi gibi geldi geçti. Nasıl kurtulduk bizde şaşırdık" diye anlatırken, kızının çığlığı sayesinde korkup dışarı çıktıklarını aktardı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da ise 4 kişi hayatını kaybetti. Depremde Sürsürü Mahallesinde bulunan Dilek Apartmanında 14 kişi hayatını kaybetti. Depreme apartmanın zemin katında bulunan dairesinde yakalanan Kaplan ailesinden, Baba Faruk eşi Selvi ve kızı Elif evden çıkarak kurtulurken 84 yaşındaki Türkan Kaplan ise çıkamadı. Enkaz altında kalan 4 çocuk annesinin cansız bedenine 3 günün sonunda ulaşıldı. Depremden sonra evi yıkılan Kaplan ailesi, Cumhuriyet Mahallesinde TOKİ'nin evlerine hayatlarına devam ederken, o gün yaşananları İHA muhabirlerine anlattı.

"Sürekli aklımızda unutulacak bir şey değil"

1994 yılında Elazığ'a geldiklerini belirten Faruk Kaplan, "O zaman bu güne Dilek Sitesinden ikamet ediyorduk. Depremde annemi kaybettim. Ondan sonra buraya yerleştirdiler. O günleri hatırlamamak mümkün değil. Sürekli aklımızda unutulacak bir şey değil. Allah bir daha göstermesin. Eşim, annem ve kızım vardı. Evde 4 kişiydik. Torun ve çocuklar çıkmıştı. Onlar kalkalı 2 dakika geçmedi. Ancak üçümüz çıkabildik. Mutfaktan eşimi aldım, kızı çağırdım. Annemde o sıra lavabodaydı. Ancak el yıkama yerine kadar gelmişti. Orada gitti" diye konuştu.

"Nasıl kurtulduk biz de şaşırdık"

Dairelerinin zeminde olduğunu dile getiren Kaplan, "Araya iner inmez zaten yıkıldı. Komşuların çocukları merdiven yıkılınca önümüze düştü. Her şey toz duman. 3 gün enkaz başındaydık ve çok soğuktu. Zaten en son anneme ulaşıldı. Komşularımızı hep kaybettik. 14 kişi dilek sitesinde hayatını kaybetti. Dile kolay. Analar çocuklar hep gitti. Kolay değil. Allah cümlesine rahmet eylesin, tekrar böyle bir acı yaşatmasın. Eşime kalsa durur diye çıkmayacaktık. Kızımın çığlığı ile korkup çıktık. Araya çıkınca yıkıldı. Yola da çıkamadık. Bina yan yattı. Yan yatmasaydı bizde kurtulamazdık. İnsan inanamıyor. Bir film şeridi gibi geldi geçti. Nasıl kurtulduk bizde şaşırdık. İnsanın inanası gelmiyor" diye kaydetti.

Elazığ depreminde annesini kaybetti, kızının çığlığı ile ailece kurtuldular
Elazığ depreminde annesini kaybetti, kızının çığlığı ile ailece kurtuldular
Elazığ depreminde annesini kaybetti, kızının çığlığı ile ailece kurtuldular
Elazığ depreminde annesini kaybetti, kızının çığlığı ile ailece kurtuldular

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Elazığ depreminde annesini kaybetti, kızının çığlığı ile ailece kurtuldular - Son Dakika


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