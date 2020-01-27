Elazığ depreminde bir köydeki evlerin hepsinde hasar oluştu - Son Dakika
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Elazığ depreminde bir köydeki evlerin hepsinde hasar oluştu

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 lik depremin merkez üssü Sivrice'ye bağlı Çevrimtaş köyünde evlerin bir kısmı yıkılırken tamamı hasar gördü.

Elazığ depreminde bir köydeki evlerin hepsinde hasar oluştu, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 lik depremin merkez üssü Sivrice'ye bağlı Çevrimtaş köyünde evlerin bir kısmı yıkılırken tamamı hasar gördü.

Elazığ'a 60 km uzaklıktaki Çevrimtaş köyünde evlerin ve ahırların neredeyse hepsinde hasar meydana geldi. Bazı ev ve ahırlar yıkıldı. 2 kişinin hayatını kaybettiği köyde, ilk müdahaleyi Jandarma ekipleri yaptı. Ulaşımın güçlükle yapıldığı köyde onlarca hayvan telef olurken, neredeyse tüm yapıların deprem sonrası hasar gördüğü belirtildi.

(İsmail Coşkun/İHA)

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
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