Elazığ depreminde yakınlarını kaybedenlerin İzmir'deki depremle acısı tazelendi - Son Dakika

Elazığ depreminde yakınlarını kaybedenlerin İzmir'deki depremle acısı tazelendi

Elazığ depreminde eşini, 2 çocuğunu, kayınbaba ve kayınvalidesini kaybeden baba Serhat Aslan: "Her gün acı çekiyoruz, bunu kimse bilmiyor"

"Enkaz başında bekleyenleri en iyi anlayan o acıyı yaşayanlarda biri olarak ben biliyorum"

"Onların acısını gerçekten içimde hissediyorum"

"2 gündür televizyon açmıyoruz, izlersek üzüleceğiz"

"Devletimiz ilk gece yanımızdaydı şuan eminin ki İzmir'de"

ELAZIĞ - Elazığ depreminde yıkılan binada eşi, 2 çocuğu, kayınbabası ile kayınvalidesini kaybeden Serhat Aslan, ilk kez konuştu. Her gün acı çektiklerini belirten baba Aslan, o acıyı yaşayanlardan biri olarak İzmir'de enkaz başında bekleyenleri en iyi kendilerinin anlayacağını belirtirken,"Devletimiz ilk gece yanımızdaydı şuan eminin ki İzmir'de"dedi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 binden fazla konut ağır hasar görmüştü. Depremde kent merkezindeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde iki bina çökmüştü. Çöken 5 katlı binalardan birinde ikamet eden dedeleri Mehmet ve anneanneleri Aişe Arifoğlu'nun evinde bir süre misafir olan çocuklar ile anneleri hayatını kaybetmişti. Daha sonra enkazdan cansız bedenleri çıkartılan dede Mehmet, anneanne Aişe Arifoğlu, kızları Halime Aslan ile onun çocukları 7 yaşındaki Miraç Ali ve 2 aylık Rüya Aslan'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Eşini, iki çocuğunu, kayınvalidesi ile kayınbabasını kaybederek en büyük acıyı yaşayan baba Serhat Aslan ise, Elazığ'daki depremden sonra ilk kez İHA muhabirine konuştu. Aslan, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası televizyon izleyemediklerini ve enkaz başında bekleyenleri en iyi kendilerinin anladığını ifade etti.

"Hiç bir şey kalmamıştı, her taraf kum ve toz içerisindeydi"

O geceyi anlatan Serhat Aslan, "Deprem akşamı eşim ve çocuklarım kayınvalidemdeydi. Ben de oraya gittim gördüm. Kızım da 2 aylıktı. 21.00'da doğru yemekten sonra kalktım ve evime geldim. Onlar orada kaldı. Eve geldim deprem oldu. Sakinleştik ve koşarak gittim. Ama hiç bir şey kalmamıştı, her taraf kumdu ve toz içerisindeydi. Oğlum 7 yaşındaydı, kızım da daha 2 aylıktı. Eşimi, kayınvalidem ve kayınbabamı da kaybettik. Mustafa Paşa Mahallesi Ayken Apartmanında kaybettim" dedi.

"Onların acısını gerçekten içimde hissediyorum"

İzmir'de deprem olduğunu ve televizyon açamadıklarını dile getiren Aslan, "Zaten psikolojimiz bozuk ve onları da görünce kötü oluyoruz. Onları en iyi anlayan, enkaz başında bekleyenleri en iyi anlayan o acıyı yaşayanlarda biri olarak biliyorum. Onların acısını gerçekten içimde hissediyorum. Hatta biz de ağladık. Allah'ın takdiri. Biz her gün acı çekiyoruz. Bunu kimse bilmiyor. Dışarıdan davulun sesi güzeldir. Yani ayakta duruyoruz da nasıl duruyoruz Allah bilir. Mecbur hayat devam ediyor. İsyan etmedik iman ettik. Beterin beteri var. 2 gündür televizyon açmıyoruz. İzlersek üzüleceğiz. Zaten bizim üzüntümüz yetiyor. Bir de onları görünce kötü oluyoruz. İlk duyduğumda tüylerim diken diken oldu. O an telefona bildirim geliyor oradan öğrendim. Üzüldük ve ağladık. Elden hiçbir şey gelmiyor. Çünkü kaderi yazan o ve bizde oyuncuyuz" diye konuştu.

"Devletimiz ilk gece yanımızdaydı şuan eminin ki İzmir'de"

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mükemmel bir insan olduğunu aktaran Aslan, "Bizim acımızı gerçekten paylaştı. Onu gözlerinde gördüm. Orada ve enkaz alanında, cenaze namazında, taziyede gördüm. Allah devletimize zeval vermesin. Süleyman Soylu biraz hastaymış . Rabbim acil şifalar versin. Her zaman dua ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da öyle. Rabbim devletimize zeval vermesin biz seviyoruz. Devletimiz ilk gece yanımızdaydı şuan eminin ki İzmir'de. Bundan 20 yıl öncesi gibi değil artık. Allah devlete zeval vermesin. Çünkü yaşadık ve gördük. Tüm imkanlarını seferber etti. Ama elden bir şey gelmedi. Bizim evimizde hiçbir şey yoktu demir yoktu, tozdu" ifadelerine yer verdi.

-Elazığ depreminde kızını kaybeden baba: "O duyguların hepsini yeniden yaşadık"

-Baba Ufuk Demir:

-"İsmini bildiğim, bilmediğim, Buse ile İnci'nin kurtuluşuna sevindik"

-"Dışarıda kalanları getirip misafir edebilseydik mutlu olurduk"

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden15 yaşındaki Sena Nur'un babası Ufuk Demir, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası kızını kaybettiği depremin film şeridi gibi gözlerinin önüne geçtiğini, bu nedenle aynı acıyı paylaştıklarını ve imkanları dahilinde depremzedeleri ağırlamak istediğini belirtti.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Elazığ'da en büyük kayıp ise Sürsürü Mahallesindeki Dilek sitesinde oldu. 14 kişinin hayatını kaybettiği yıkılan sitede 15 yaşındaki Sena Nur Demir'inde cansız bedeni ekipler tarafından enkaz altından çıkarılmıştı. İzmir'de önceki gün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması adına tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da yardım ve destek ekipler ilk günden bölgeye gönderildi. Özellikle en büyük manevi destek, aynı kaderi yaşayan Elazığ ve yakınlarını kaybeden depremzedelerden geldi. 15 yaşındaki Sena Nur Demir'in acılı babası Ufuk Demir, İzmir'deki depremi duyduğunda, aynı acıları hissettiklerini ve paylaştıklarını söyledi.

"İzmir'dekilerin duygularını, düşüncelerini çok iyi biliyorum"

Acısının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getiren baba Ufuk Demir, " Ben 24 Ocak'taki depremde kızımı kaybettim. Şuan ki duygularım 24 Ocak'ta ne ise şimdi de odur, aynısını yaşıyorum. Ben kızımı kaybettim ama İzmir'deki vatandaşlara çok çok geçmiş olsun. Kurtulanların gözleri aydın, ölenlere de Allah rahmet etsin. Kızım 15 yaşındaydı. Dilek Sitesi'nde göçüğün altında kaldı, orada rahmetli oldu. Şuanda İzmir'dekilerin duygularını, düşüncelerini çok iyi biliyorum. İmkanımız olsa da yardım edebilsek, dışarıda kalanları getirip misafir edebilseydik mutlu olurduk" dedi.

"Onları en iyi bizler anlarız, Allah yardımcıları olsun"

İzmir depreminden sonra televizyondan gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Demir, enkaz altından kurtarılan her biri için ayrı sevindiklerini belirterek, " İzmir'de deprem olduktan sonra sabaha kadar televizyon seyrettik. İsmini bildiğim, bilmediğim Buse ile İnci'nin kurtuluşuna sevindik. Bir tanesi 16 yaşındaydı ve kızımdan bir yaş büyüktü, o duyguların hepsini yeniden yaşadık. Aynı acı, fark etmiyor. İzmir, İstanbul, Malatya yada Elazığ'daki acı aynı. Değişen hiçbir şey yok insan aynı insan. Tek temennin hepsinin sağ bir şekilde çıkmasıdır. Allah, böyle bir afeti kimsenin başına getirmesin. Zor bir şey, bu unutulacak bir şey değil, insana kardeş oluyor. Acısı da tatlısı da, o an yaşadığın panik anı da ne unutulabiliyor ne de silinebiliyor. Yaşadığın depremden sonra başka bir deprem gördüğünde film şeridi gibi gözünün önüne geliyor. Onları en iyi bizler anlarız, Allah yardımcıları olsun" şeklinde konuştu.

-Elazığ'da enkazdan 1,5 saat sonra çıkartılan depremzede: "İzmir'de olmak ve yardım etmek istedim"

ELAZIĞ - Elazığ'da depremde enkaz altında kalan ve 1,5 saat sonra çıkartılan Mustafa Yurtseven, İzmir depremi nedeniyle şokun içerisinde olduğunu ve orada olup yardım etmek istediğini söyledi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 binden fazla konut ağır hasar görmüştü. Depremde Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binanın altında kalan ve 1,5 saat sonra enkazın altından çıkartılan Mustafa Yurtseven, İzmir'de ki depremi ilk duyduğunda 10 dakika ayağa kalkamadığını ve halen şokta olduğunu aktardı.

Depremde Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binanın altında kaldığını belirten Mustafa Yurtseven, "Depremden 1,5 saat sonra kendim çıktım. Enkazın altından çıkarken itfaiye yetişti. Onların yardımı ile çıktım. Oradan da hastaneye götürdüler. Diğer gün hastaneden çıktık. Hissettiklerimi anlatmak çok zor. Anlatmakta istesem anlatamıyorum. Düşün üzerinde 2 kat ev var. 2 katın senin üzerine yıkıldığı görüyorsun. Şuanda aynı şekilde İzmir'i görüyorum, aynı şokun içerisindeyim. Sanki onu yaşıyormuşum gibi, ilk olduğu zaman 10 dakika yerimden kalkamadım" dedi.

"Şuan orada olmak ve onlara yardım etmek istedim"

Orada kurtarılanları gördüğünü ve aynı şeyi yaşadıklarını dile getiren Yurtseven, "O anda sen yaşıyormuşsun gibi oluyor. Çok zor bir şey. Rabbim kimseye yaşatmasın. Allah onların da yardımcıları olsun. Ben evde yalnızdım. Eşim ve çocuklarım gezmeye gitmişlerdi. Depremi yaşadık. Rabbim tekrar göstermesin. İzmir'i sabahtandır izliyorum. Dün yine izledik. Eve gidiyoruz yine izliyoruz. Durmadan takip ediyoruz. Orada bir sessizlik dediği zaman tamam biri çıkacak diye sustular diyoruz. O heyecan ve üzüntü halen bizde var. Şuan orada olmak ve onlara yardım etmek istedim. Çünkü onu ben yaşadım. İnsanların verdiği çabaları, koşuşturmaları anlatılmaz. İzmir'de olsak da birine el atabilsek. Keşke imkanımız olsa. Tüm herkes şuan orada" diye konuştu.