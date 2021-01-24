Elazığ depreminde enkazdan 17 saat sonra kurtarılan Hatun nine o anları anlattı - Son Dakika

Elazığ depreminde enkazdan 17 saat sonra kurtarılan Hatun nine o anları anlattı

24.01.2021 10:55

Elazığ'da 6.8'lik depremde 5 katlı apartmanın enkazından 17 saat sonra çıkarılırken başörtüsü istemesiyle dikkat çeken 8 çocuk annesi 70 yaşındaki Hatun Yamış, yaşadıklarını anlattı.

Elazığ'da 6.8'lik depremde 5 katlı apartmanın enkazından 17 saat sonra çıkarılırken başörtüsü istemesiyle dikkat çeken 8 çocuk annesi 70 yaşındaki Hatun Yamış, yaşadıklarını anlattı. Hatun nine, "Enkaz altında ağladık, kızım bana bende kızıma hakkımı helal ettim" dedi.

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmişti. Depremde merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan Kalay Apartmanı da çökmüş, 8 çocuk annesi 70 yaşındaki Hatun Yamış kızıyla beraber enkaz altında kalmıştı. Enkazdan 17 saat sonra sağ olarak çıkartılan Hatun nine, enkaz altından çıkarılmadan başörtüsü istemesiyle dikkat çekmişti. Hatun nine ve eşi, İHA muhabirine deprem gecesini anlattı.

Deprem sırasında evde olduğunu anlatan Hatun Yamış, "Odadan salona geçtim. Kızım da geldi. Oturmadan kızım 'Anne deprem oluyor' dedi. Ben gittim kapıyı tuttum. Kızım da aşağı gitti. Ben kapıyı tuttum ve lambaya baktım. Elektrikler gitti. Kapıyı açayım dedim, o sırada ne olduysa kendimi görmedim. Düştüm ne olduğunu bilemiyorum. Kızım aşağıdan bağırıyor 'anne anahtar al', ben anahtarı nasıl alayım karanlıktı. Bir kadının daha sesi geliyordu. Enkaz altında ağladık. Kızım bana bende kızıma hakkımı helal ettim. 17 saat enkaz altında kaldık. Daha sonra beni çıkarttılar. Başım açıktı. Ben dışarı başım açık çıkmam dedim. Yeleğimi çıkartıp başıma örttüm. Ben çıktım, kızımı çıkarın dedim. Seni hastaneye götürelim, onu da çıkartalım dediler. Beni hastaneye götürdüler. Daha ne oldu bilmiyorum" dedi.

Hatun Yamış'ın eşi Cengiz Yamış da, "Bir baktım gittik geldik. Deprem olduğunu anladık. İçeride kalabalık ağlama ve sızlama var. Herkes dışarı koştu. Dedi deprem oldu. Aşağı indik, kapıya bir ticari araç geldi. Beni çarşıya götür dedim. Geldim baktım bina yok, ev yerle bir olmuş. Kalabalık ve yanaşamıyoruz. Orada kaç saat kaldık hatırlamıyorum. Oradan beni hastaneye getirmişler. Hemşire bana iğne yapmış. Ben daha bir şey göremedim. Sabah 10'da ayıktım. Ondan sonra telefon geldi ve 'Hatun ablayı çıkardılar' dediler. 1 saat sonra kızımı çıkardılar ve hastaneye getirdiler. Sonra da 1 ay hastanede kaldık. Allah'a çok şükür. Allah devlete ve millete zeval vermesin. Allah biri bin etsin. Devlet olmasa bizde yokuz. Bize yardım etti. Bakanlar ve milletvekilleri geldi. Hepsi bizi sordular" diye konuştu.

-İHA-

Elazığ depreminde enkazdan 17 saat sonra kurtarılan Hatun nine o anları anlattı
Elazığ depreminde enkazdan 17 saat sonra kurtarılan Hatun nine o anları anlattı
Elazığ depreminde enkazdan 17 saat sonra kurtarılan Hatun nine o anları anlattı
Elazığ depreminde enkazdan 17 saat sonra kurtarılan Hatun nine o anları anlattı

baş örtüsü, Elazığ, Deprem, Helal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ depreminde enkazdan 17 saat sonra kurtarılan Hatun nine o anları anlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz İstanbul'un göbeğinde kemerle birbirlerine girdikleri anlar kamerada Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım Eski dostların buluşmasında gözyaşları sel olup aktı İstanbul'da hava durumu bir gecede değişecek: Çarşamba ve perşembe günü kar yağışı bekleniyor Güvenlik uzmanından Türk gemisine sapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi         
10:29
Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor         
10:25
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Canını hiçe sayan adam güvercinlerin hayatını kurtardı Canını hiçe sayan adam güvercinlerin hayatını kurtardı         
10:02
Anne ve babasının cansız bedenini camdan gören çocuk, halen yaşadıklarını sanıyormuş Anne ve babasının cansız bedenini camdan gören çocuk, halen yaşadıklarını sanıyormuş         
09:32
Amasya'da yüzde 50'lik içme suyu indirimine sevinen muhtarlar pankart astı Amasya'da yüzde 50'lik içme suyu indirimine sevinen muhtarlar pankart astı         
09:04
Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek         
08:30
Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı         
07:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi         
00:37
Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu         
23:49
Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık         
23:09
13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü         
17:08
5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti         
16:47
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti         
15:39
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 11:21:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ depreminde enkazdan 17 saat sonra kurtarılan Hatun nine o anları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei