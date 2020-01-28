Elazığ depreminde görev yapan sağlıkçılarına teşekkür belgesi - Son Dakika

Şırnak Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde Elazığ'daki depremde görev alan sağlık çalışanları kentte döndü. Deprem bölgesinde görevini tamamlayan 19 sağlık çalışıyla bir araya gelen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, sağlık çalışanlarını teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

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