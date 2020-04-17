Elazığ depreminde hasar gören, boş binanın çatısı yandı - Son Dakika

Elazığ depreminde hasar gören, boş binanın çatısı yandı
ELAZIĞ merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen, 6.8'lik depremde ağır hasar görüp, boşaltılan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
Rızaiye Mahallesi'nde bulunan ve 24 Ocak'ta 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar görünce boşaltılan, 5 katlı binanın çatısında, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Nadir Ozan Sokak'taki apartmanın çatısından yükselen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye erleri, yangını yaklaşık 1,5 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alıp, söndürdü. Alevlerin sardığı çatı, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.