Elazığ depreminde hasar gören Diyarbakır'daki okulun yıkımı yapıldı - Son Dakika

Elazığ'ta yaşanan depremden etkilenen Diyarbakır'da hasar gören bir okulun yıkımı gerçekleştirildi.

Merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Batı Karakoç Mahallesi'ndeki 5 derslikli bir ilkokul da hasar gördü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan rapor ve talep üzerine Bağlar Belediyesi ekiplerince okul ve yanında bulunan öğretmen lojmanı yıkıldı.