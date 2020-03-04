Elazığ depreminde hasar gören Diyarbakır'daki okulun yıkımı yapıldı - Son Dakika

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Elazığ depreminde hasar gören Diyarbakır'daki okulun yıkımı yapıldı
6 saat önce
Elazığ'ta yaşanan depremden etkilenen Diyarbakır'da hasar gören bir okulun yıkımı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:46 Kaynak: AA
Elazığ'ta yaşanan depremden etkilenen Diyarbakır'da hasar gören bir okulun yıkımı gerçekleştirildi.
Merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Batı Karakoç Mahallesi'ndeki 5 derslikli bir ilkokul da hasar gördü.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan rapor ve talep üzerine Bağlar Belediyesi ekiplerince okul ve yanında bulunan öğretmen lojmanı yıkıldı.
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