Elazığ depreminde hasar gören okulun inşasına başlandı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hasar tespit edilmesinin ardından yıkılan Uzuntarla Köyü İlkokulu'nun temeli atıldı.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremde, konutların yanı sıra kamu kurum binaları da hasar gördü. Deprem sırasında hasar gören 33 okul ile 4 kamu kurumun yeniden yapılması için çalışmalar ise sürdürülüyor. Bu kapsamda Uzuntarla köyünde ağır hasar nedeniyle yıktırılan okulun yerine yenisi yaptırılıyor. TOKİ tarafından 550 metrekare alan üzerine, 8 derslikli olarak yaptırılacak okul için düzenlenen temel atma törenine Vali Erkaya Yırık, Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ve kurum müdürleri katıldı.

'BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ YIKAMADI'

Törende konuşan Vali Erkaya Yırık, deprem yaralarının sarılması amacıyla bir hizmetin daha adımını attıklarını belirterek, "24 Ocak'ta yaşadığımız deprem, evlerimizi, kamu kurumlarımızı, okullarımızı yıktı ama birlik ve beraberliğimizi yıkamadı. Uzuntarla köyümüzde, bir eğitim-öğretim kurumunun açılması ile İnşallah burası çevre okulların toplanma yeri olacak. 8 derslikli ve yaklaşık 550 metrekarelik alanda inşa edilecek okulumuz, inşallah kısa süre içinde tamamlanacak. Hayırlı olsun. Burada yetişen çocuklarımız, inşallah bu milletin medarı iftiharı olur" dedi.