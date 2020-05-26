Elazığ depreminde hasar gören tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 17 tarihi yapı restore edilerek ayağa kaldırılıyor.
Depremde Malatya'daki Ulu Cami, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Ak Minare Cami, Hacı Yusuf Taş Cami, Miralay Şah Ali Bey Cami, Şahabei Kübra Medresesi, Sütlü Minare, Tenekeli Cami ve Hüseyin İbrahim Paşalar Cami, Elazığ'da ise Tahsin Paşa Cami, 4. Murat Cami, Yukarı Cami, Sarahatun Cami, Ağa Cami, Kurşunlu Cami, İzzet Paşa Cami ve Saray Camisi hasar gördü.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü depremde zarar gören yapıların yeniden güzel günlerine dönmesini sağlamak amacıyla kolları sıvayarak hummalı bir çalışma başlattı.
Bu kapsamda Elazığ ve Malatya'da depremden hasar gören 17 tarihi yapının projeleri tamamlanarak restorasyon çalışmaları başlatıldı.
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı camilere öncelik verilen çalışmaların 2020 yılı itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.
Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından uzman ekiple sahada incelemeye yaptıklarını hatırlattı.
Doğan, hızlı bir şekilde tespitleri yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Artçı depremlerden yapıların tekrar hasar görmemesi için ön müdahalede bulunduk. Malatya Ulu Cami ve Hacı Yusuf Taş Cami ağır hasar gören yapılarımızdan bazılarıydı. Hacı Yusuf Taş Camisi'nin kasnağında açılma vardı. Artçı depremlerden hasar görmemesi için buralarda önlem alarak kasnaklara sargı yaptık. Ulu camide ise destek sistemiyle tamamen kemerlerin içerisini ahşap desteklerle güçlendirdik. Bunlar 800-1000 yıllık yapılar. Meydana gelebilecek bir artçı depremde hasar daha da büyüyebilir ve geri dönüşü olmayacak bir hasar söz konusu olabilirdi. Bu süreçleri tamamladık. Daha sonra proje safhasına geçtik ve restorasyon olarak devam ettiriyoruz."