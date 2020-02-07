Elazığ depreminde hayat kurtardı, Van'daki çığda yaralandı - Son Dakika
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Elazığ depreminde hayat kurtardı, Van'daki çığda yaralandı

6 saat önce

Van'da meydana gelen ikinci çığ felaketinde kar kütlesi altından yaralı halde kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Birlik Müdürü Sadi Ekin, Elazığ'daki deprem bölgesinden döndüğü kentte aldığı ihbar üzerine hiç dinlenmeden kurtarma çalışmasına katılmak...

Elazığ depreminde hayat kurtardı, Van'daki çığda yaralandı, System.String[]

Van'da meydana gelen ikinci çığ felaketinde kar kütlesi altından yaralı halde kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Birlik Müdürü Sadi Ekin, Elazığ'daki deprem bölgesinden döndüğü kentte aldığı ihbar üzerine hiç dinlenmeden kurtarma çalışmasına katılmak üzere hemen çığ felaketinin yaşandığı yere gitti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ortopedi servisinde tedavisine devam edilen Ekin, çığ felaketinin yaşandığı o anları AA muhabiriyle paylaştı.

Sadi Ekin, Elazığ'daki deprem bölgesindeki görevlerinin bitmesinin ardından Van'a geldiklerini söyledi.

"Olay yerine hemen gittik 7 kişiyi kurtardık"

Kente geldikleri gün Bahçesaray'da bir minibüsün çığ altında kaldığı ihbarı üzerine hiç dinlenmeden bölgeye gittiğini ifade eden Ekin, şunları belirtti:

"Ekiplerimizle gece saat 02.00'ye kadar çalışarak 7 kişiyi kurtardık, 4 kişiyi de ölü çıkarttık. Gece 02.00'den sonra çalışma koşullarının elverişsiz olması ve ikinci bir çığ tehlikesine karşı çalışmalara ara verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla ekiplerimiz arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Ben de AFAD İl Müdürümüz Osman Uçar ile olay yerine gittim. Bölgede fırtına tipi etkiliydi. Olay yerine gittiğimizde arkadaşlarımız minibüsün etrafında çığ altında kalan iki kişiyi arama çalışmalarına devam ediyordu. İki kişiye ulaşılamadığı için iş makinesiyle arama çalışmalarına devam etme durumu ortaya çıktı."

Ekin, hem kötü hava koşulları hem de ikinci bir çığ riskine karşı çalışma alanını ve o bölgeyi boşaltma kararı aldıklarını belirterek, bu durumu tutanak altına aldıklarını dile getirdi.

"Çığdan çıktıktan sonra diğer arkadaşı kar altından çıkardık"

Tutanakla aldıkları bu kararı onaylatmak üzere araçtan indiklerini anlatan Ekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Alanda bulunan bir iş makinesinin yanında dururken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan yanımıza geldi. İl müdürümüz telefonla görüşme yaptığı için Orhan'ı bilgilendirmeye başladım. Konuşmaya başladığım sırada fırtına ve tipiden çığı fark edemedim. Bir anda aldığımız darbeyle kendimizi aşağıda bulduk. Yuvarlandık. Vücudumun yarısı kar altındaydı. Kendi imkanlarımla kurutulduktan sonra etrafıma baktım. Orada bir arkadaşın ayağı kar altında kalmıştı, bir diğeri de çığ altında ayakta duruyordu. Ayaktaki arkadaşla birlikte ayağı çığ altında kalan arkadaşı kurtardık. Gülşen Orhan'ın bizden 15-20 metre aşağıda yardım istediğini duydum. Çığa maruz kalmayan diğer vatandaşlar Gülşen Orhan'ın yardımına koşarak bulunduğu yerden çıkardılar."

Van'da 2011 yılında deprem yaşadıklarını anımsatan Ekin, Elazığ'da da deprem olunca kentten 39 kişi, 10 araç, bir arama kurtarma köpeğiyle deprem bölgesine gidip orada arama çalışmalarına katıldıklarını aktardı.

Çığ olayının yaşandığı gün ekiplerle Elazığ'dan yeni döndüğünü ve deprem bölgesinden birçok kişinin enkaz altından çıkarılmasına yardımcı olduklarını söyleyen Ekin, şöyle dedi:

"Evime gitmeden ilk gece çığ olayının koordinasyonunda bulundum. Rabb'im kimseye afeti yaşatmasın. Yaşadığımız çığ afetinden çok ucuz kurtuldum ama ne yazık ki birçok vatandaşımız bu kadar şanslı olamadı. Arkamızda bulunan kepçe sayesinde il müdürümüz ve Gülşen Orhan bu şekilde sağ kurtulduk. Bizim çalışma alanımızda hiçbir köylü, jandarma yoktu. Biz çalışma alnını boşaltmıştık. Çığ beklemediğimiz bir yerden geldi. Çalışma alanında gerekli güvenlik tedbirlerini almıştık. Çığ ne yazık ki yardım için bekleyen askerimizin, polisimizin, güvenlik korucumuzun, itfaiyecilerin bulunduğu alana düştü. Bu da talihsiz bir durum oldu."

Deprem, Elazığ, AFAD, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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