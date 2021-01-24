Elazığ depreminde hayatını kaybeden 41 kişi için 41 bin fidan toprakla buluşuyor - Son Dakika

Elazığ depreminde hayatını kaybeden 41 kişi için 41 bin fidan toprakla buluşuyor

24.01.2021 11:23
Elazığ depreminde hayatını kaybeden 41 kişi için 41 bin fidan toprakla buluşuyor, System.String[]

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, geçen sene 24 Ocak'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden 41 kişi için 41 bin fidanı toprakla buluşturuyor.

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, geçen sene 24 Ocak'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden 41 kişi için 41 bin fidanı toprakla buluşturuyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında hayatını kaybeden 41 kişi unutulmadı.

Depremzedelerin yaraları devlet eliyle sarılırken hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri depremin 1. yılında harekete geçti.

Gençler, Elazığ Belediyesinin katkılarıyla, "41 genç 41 bin fidan" sloganı ile depremzedeler için yapılan konutların bulunduğu alanlara yaşamını yitirenlerin anısına fidan dikme etkinliği başlattı.

Etkinlik kapsamında ilk etapta depremde Sürsürü Mahallesi'nde çöken Dilek ve Petek sitesinin bulunduğu alanda, yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu künyelerin asıldığı 41 fidan toprakla buluşturuldu.

Çalışmaların bir ayda tamamlanması planlanırken, kentin farklı noktalarında fidan dikme etkinliği sürüyor.

Kentte dikilecek 41 bin fidanın bakımını da gönüllü gençler yapacak.

"Bu fidanlar onların anısına büyüyüp ağaç haline gelecek"

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Uğur Celayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybedenler için 41 bin fidanı toprakla buluşturmaya başladıklarını söyledi.

Hayatını kaybedenler için yapılacak en güzel etkinliğin fidan dikmek olduğunu düşündüklerini dile getiren Celayir, depremin birinci yılında, hayatını kaybeden 41 vatandaşı isimleri ile anmak istediklerini belirtti.

Celayir, vefat eden vatandaşların isimlerinin bulunduğu künyeleri diktikleri fidanlara astıklarını anlatarak, "Fidanları daha çok depremzedeler için konutların yapıldığı alanlara dikiyoruz. Bu fidanlar onların anısına büyüyüp ağaç haline gelecek. Fidanların bakımını da gönüllü gençlerimiz yapacak." dedi.

Devletin depremzedeler için çalışmaları sürerken, gençler olarak da depremin izlerinin silinmesi için yürütülen çalışmalara katkı sunmak istediklerini aktaran Celayir, depremde kaybedilen vatandaşları her yıl en iyi şekilde anacaklarını kaydetti.

Celayir, fidan dikerek aynı zamanda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, "Hem de depremin izlerini diktiğimiz fidanlarla silmeye çalışıyoruz. Devletimiz bütün imkanlarıyla, maddi ve manevi vatandaşlarımızın yanında oldu. Olmaya da devam ediyor. Bizler de bu tür farkındalık etkinlikleri ile sürekli sahada olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Çalışmalarımızı gönüllülük esasıyla yapıyoruz"

Gençlik Meclisi üyelerinden Emirhan Bak, gönüllü arkadaşları ile depremde yitirilen canları diktikleri fidanlarla andıklarını söyledi.

Fidanları büyük bir özenle toprakla buluşturduklarını anlatan Bak, "Deprem sürecinden bu yana Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi olarak her daim sahadaydık. Depremzede ailelere ulaşarak, ailelerin ihtiyaçlarını karşıladık. Çalışmalarımızı gönüllülük esasıyla yapıyoruz. Bu etkinlik ile de dikmiş olduğumuz fidanlarla depremde kaybettiğimiz vatandaşları anmak istedik." ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Anlıaçık ise arkadaşları ile kar, kış, soğuk demeden Elazığ'a hizmet sunduklarını belirtti.

Yaşanan felaketin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acıların çok taze olduğunu aktaran Anlıaçık, "Vefat eden vatandaşlarımızın acısını kendi ailemizin bir ferdi gibi yüreklerimizde hissediyoruz. Onlar için 41 bin fidan dikiyoruz." şeklinde konuştu.

Sivrice, Elazığ, Vefat, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ depreminde hayatını kaybeden 41 kişi için 41 bin fidan toprakla buluşuyor - Son Dakika


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