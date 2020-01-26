Elazığ depreminde hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika

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Elazığ depreminde hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı (1)
6 saat önce
Depremde hayatını kaybeden Mehmet Arifoğlu, Ayşe Arifoğlu, Halime Aslan, Miraç Ali Aslan, Rüya Aslan'ın cenazeleri Cenaze sahiplerinden detaylar Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Diyanet İşleri Başkanı Ali...
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:54 Kaynak: AA
Depremde hayatını kaybeden Mehmet Arifoğlu, Ayşe Arifoğlu, Halime Aslan, Miraç Ali Aslan, Rüya Aslan'ın cenazeleri
Cenaze sahiplerinden detaylar
Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ve helallik istemesi
ELAZIĞ – Elazığ depreminde hayatını kaybeden 5 kişinin Kışla Camii'nde cenaze namazı kılındı.
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