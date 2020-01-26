Elazığ depreminde hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ depreminde hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika

Elazığ depreminde hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı (1)

6 saat önce

Depremde hayatını kaybeden Mehmet Arifoğlu, Ayşe Arifoğlu, Halime Aslan, Miraç Ali Aslan, Rüya Aslan'ın cenazeleri Cenaze sahiplerinden detaylar Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Diyanet İşleri Başkanı Ali...

Depremde hayatını kaybeden Mehmet Arifoğlu, Ayşe Arifoğlu, Halime Aslan, Miraç Ali Aslan, Rüya Aslan'ın cenazeleri

Cenaze sahiplerinden detaylar

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ve helallik istemesi

ELAZIĞ – Elazığ depreminde hayatını kaybeden 5 kişinin Kışla Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Elazığ depreminde hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı (1)

Halime Aslan, Ali Aslan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:54 Kaynak: AA
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