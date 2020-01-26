Elazığ depreminde hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ depreminde hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

Elazığ depreminde hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı (2)

6 saat önce

Mehmet Arifoğlu, Ayşe Arifoğlu, Halime Aslan, Miraç Ali Aslan, Rüya Aslan'ın cenaze namazlarının kılınması Cenazelerin götürülmesi ELAZIĞ - Elazığ depreminde hayatını kaybeden 5 kişinin Kışla Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Mehmet Arifoğlu, Ayşe Arifoğlu, Halime Aslan, Miraç Ali Aslan, Rüya Aslan'ın cenaze namazlarının kılınması

Cenazelerin götürülmesi

ELAZIĞ - Elazığ depreminde hayatını kaybeden 5 kişinin Kışla Camii'nde cenaze namazı kılındı.

(2)

Elazığ depreminde hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı (2)

Halime Aslan, Ali Aslan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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