Elazığ depreminde hayatını kaybedenler dualarla anıldı - Son Dakika
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Elazığ depreminde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından 24 Ocak tarihinde Elazığ depreminde hayatını kaybeden 41 kişi için Zağnos Paşa Caminde cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif ve hatim duası okutuldu.

Elazığ depreminde hayatını kaybedenler dualarla anıldı, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından 24 Ocak tarihinde Elazığ depreminde hayatını kaybeden 41 kişi için Zağnos Paşa Caminde cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif ve hatim duası okutuldu. Namaz sonrası vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından 24 Ocak tarihinde, Elazığ depreminde hayatını kaybeden 41 kişi vefatlarının 7. gününde dua ve hayırla anıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Birol Şahin "Geçtiğimiz hafta Elazığ'da bütün Türkiye'yi yasa boğan bir deprem yaşandı. Bu depremden sonra her kesimiyle bütün Türkiye depremde yaraları sarmak üzere maddi manevi yardım için seferber oldu. Bizlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın direktifleriyle Büyükşehir Belediyesi olarak bu yaşanan olayın 7. günü. Bizim Anadolu'da ki geleneklerde 7. sin bir mevlit düzenlenir. 7'sine kadar Büyükşehir Belediyemiz tarafından görevlendirilen hocalarımız 41 hatim indirdiler. Bugünde mevlidini yapıyoruz. Onlar içinde bir hayır düzenliyoruz. Depremde sağ kalanlar maddi zararlarını karşılamak üzere nasıl yardım bekliyorlarsa, vefat edenlerde manevi olarak bizden dua bekliyorlar. Bizler de bu yönünü de yapalım dedik" dedi.


Zağnos Paşa Camiine cuma namazı kılmak için gelen Ahmet Saydan, "Elazığ depreminde ölenlerimize rahmet, geriye kalanlara sağlık dileriz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hepsine Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:11 Kaynak: İHA
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