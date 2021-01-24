Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu - Son Dakika

Elazığ'da, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden 41 kişi için mevlit okutuldu.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak 2020'de yaşanan, 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Elazığ Müftülüğünce İmam-ı Azam Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi. Türk Kızılay, mevlit programına katılanlara çıkışta lokma ikramında bulundu.

Mevlide katılanlardan Hakan Er, yaşadıkları depremin tüm Elazığ halkını derinden etkilediğini belirterek, o anları unutmanın kolay olmadığını söyledi.

Depremin ardından zor günler geçirdiklerini ancak bu zorlukları devletin yardımları ile geride bıraktıklarını ifade eden Er, "24 Ocak gerçekten acı bir gündü bizler için. Allah devletimizden razı olsun, bütün imkanları ile bugün bir sene geçmesine rağmen hala yanımızda. Allah bir daha o acı günleri yaşatmasın inşallah. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Ahmet Gül ise depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını dile getirerek, "Rabb'im bir daha o günleri yaşatmasın. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz bugüne kadar bizleri hiç yalnız bırakmadı. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, kalanlara da Allah sabırlar versin." diye konuştu.

Mevlit programına, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.