Elazığ depreminde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren Müzeyyen ile gelini Zehra Ayken, son yolculuğuna uğurlandı.

Hacı Fethi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Ayken ailesi ve yakınları, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Müzeyyen Ayken ile gelini Zehra Ayken'in cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Bakan Kurum, aileye taziyelerini ileterek, acılarını paylaştı.