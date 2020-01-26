Elazığ depreminde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Elazığ depreminde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
17 dakika önce
Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren Müzeyyen ile gelini Zehra Ayken, son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:06 Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren Müzeyyen ile gelini Zehra Ayken, son yolculuğuna uğurlandı.
Hacı Fethi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Ayken ailesi ve yakınları, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Müzeyyen Ayken ile gelini Zehra Ayken'in cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Bakan Kurum, aileye taziyelerini ileterek, acılarını paylaştı.
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