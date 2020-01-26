Elazığ depreminde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ depreminde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Elazığ depreminde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

17 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren Müzeyyen ile gelini Zehra Ayken, son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ depreminde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren Müzeyyen ile gelini Zehra Ayken, son yolculuğuna uğurlandı.

Hacı Fethi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Ayken ailesi ve yakınları, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Müzeyyen Ayken ile gelini Zehra Ayken'in cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Bakan Kurum, aileye taziyelerini ileterek, acılarını paylaştı.

Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Megastar Tarkan deprem için elini taşın altına koydu! AFAD'a 100 bin TL bağışladı
Yeni Malatyaspor'dan erteleme kararına tepki Son Dakika: Elazığ'a zemin+3'ü geçmeyecek binalar yapılacak Çeyizinden çıkardığı yorganı depremzedeler için gönderdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 14:23:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ depreminde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]