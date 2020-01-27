Elazığ depreminde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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Elazığ depreminde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren 14 yaşındaki Sena Kahraman ile 60 yaşındaki Sevim Canbaz toprağa verildi.

Elazığ depreminde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren 14 yaşındaki Sena Kahraman ile 60 yaşındaki Sevim Canbaz toprağa verildi.

Kahraman ve Canbaz için Sürsürü Mahallesi'ndeki Mevlana Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene aile yakınları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Her iki tabutun üstüne eşarp, ayrıca 14 yaşındaki Sena Kahraman'ın tabutuna duvak konuldu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kısa bir konuşma yaptıktan sonra cenaze namazını kıldırdı.

Namaz sonrası bakanlar, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından cenazeler taşınarak araca kondu.

Kahraman ve Canbaz, daha sonra Elazığ Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Öte yandan, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, cenaze töreni öncesi depremde yaşamını yitiren Fatma Yıldız ve oğlu Abbas Yıldız için aynı camideki taziyeye katıldı.

Kurtulmuş, taziyede Kur'an-ı Kerim okudu.

AK Parti, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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