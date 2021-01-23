Elazığ depreminde kızını kaybeden anne: "Deprem olalı bir yıl oldu, sanki kızımı yeni kaybettim" - Son Dakika

Elazığ depreminde kızını kaybeden anne: "Deprem olalı bir yıl oldu, sanki kızımı yeni kaybettim"

23.01.2021 11:45

Elazığ depreminde kızını kaybeden anne: "Deprem olalı bir yıl oldu, sanki kızımı yeni kaybettim" Elazığ'da meydana gelen depremde 29 yaşındaki kızını kaybeden ve kendisi de enkaz altından çıkartılan Hamide Bugdalı, "Deprem olalı bir yıl oldu, sanki kızımı yeni kaybettim" dedi.

Elazığ depreminde kızını kaybeden anne: "Deprem olalı bir yıl oldu, sanki kızımı yeni kaybettim"

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen depremde 29 yaşındaki kızını kaybeden ve kendisi de enkaz altından çıkartılan Hamide Bugdalı, "Deprem olalı bir yıl oldu, sanki kızımı yeni kaybettim" dedi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş, iki şehirde 25 binden fazla konut ağır hasar görmüştü. Depremde kent merkezindeki binaların yanı sıra Maden ilçesi Gezin köyünde Tılhem Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Mavi Göl Apartmanı çökmüştü. Çöken binadan Hamide Bugdalı yaralı çıkartılırken, 29 yaşındaki kızı Pınar'ın ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Anne Bugdalı, depremin seneyi devriyesinde o anları ve kızını kaybedişini gözyaşları içerisinde anlattı.

Deprem olalı bir yıl olduğunu anımsatan Hamide Bugdalı, "Sanki kızımı yeni kaybettim. Hiç unutmadım. 25 yıl kızımla beraber kaldım. Onla bir yastığı başımızı koyuyorduk. Onu kaybedince dünyamı kaybettim. Kızım bensiz durmazdı. Sabah kızımı kaldırım. Kahvaltı hazırladım. Bana rüyasını anlattı. 'Anne sen her zaman diyorsun beni hacca götür. Rüyamda seni hacca götürmüştüm. Gezdik, çok güzel, yeşillik. Bir dört yola geldik ve kaldırımda oturduk. 5 genç geldi siz burada oturdunuz ama ilerde bir bomba patladı' dedi. Akşam oldu ve yemek yedik. Saat 21.30 oldu birbirimizi görmedik. Beni çıkarttılar. Gözümü açtım kenardayım, ayağımı çektim. O sıra duvarın önündeyim. Keşke kızım da odaya gelseydi. Ayağımı çektim gelmedi. Baktım ışık oldu ve bağırdım. Korkma biz seni çıkartırız diye bağırdılar. Birkaç tane tuğla çekince açıldı. Dedim ama ayağım yok. Beni çektiler, kızımı bulun dedim. Asker geldi 'kızın sağ' dedi. Dedim 'ben inanmıyorum'. Ama kızım yolda ölmüş" ifadelerini kullandı.

24 Ocak tarihini hiç bilmek ve görmek istemediğini aktaran Bugdalı, "Çok üzülüyorum. Tarihi az kalmış senesi doluyor diyorlar, ben o gece nereye gidiyim diyorum. Nasıl edeyim kimin yanına gidiyim. O saatler gitsin bir daha gelmesin. Yine deprem olmuştu. Hem kapıyı açtım araya gittim. Karşı komşumda kapıyı açtı. Hepsi ağlıyordu. O zaman çok kortum" diye konuştu.

Elazığ depreminde kızını kaybeden anne: Deprem olalı bir yıl oldu, sanki kızımı yeni kaybettim
Elazığ depreminde kızını kaybeden anne: Deprem olalı bir yıl oldu, sanki kızımı yeni kaybettim
Elazığ depreminde kızını kaybeden anne: Deprem olalı bir yıl oldu, sanki kızımı yeni kaybettim
Elazığ depreminde kızını kaybeden anne: Deprem olalı bir yıl oldu, sanki kızımı yeni kaybettim

Malatya, Elazığ, Deprem, Ocak, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Elazığ depreminde kızını kaybeden anne: 'Deprem olalı bir yıl oldu, sanki kızımı yeni kaybettim' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü Organik ürün satan vatandaşları dolandıran şebeke eş zamanlı operasyonla çökertildi Ergenekon davası sanığı sokak ortasında çıkan silahlı kavgada öldürüldü! O anlar kamerada Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı öfkeden sinir krizi geçiriyor Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı
Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürü yapan dilenci kamerada Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürü yapan dilenci kamerada         
10:49
Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti         
10:36
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
Ağrı Dağı'nda başlatılan Eren-3 Operasyonu'nda 1040 personel görev alacak Ağrı Dağı'nda başlatılan Eren-3 Operasyonu'nda 1040 personel görev alacak         
10:09
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sömestir tatilinde hareketlilik olursa yeni bir dalga gelebilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sömestir tatilinde hareketlilik olursa yeni bir dalga gelebilir         
09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 bakanlıktaki atama kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 bakanlıktaki atama kararları Resmi Gazete'de         
06:45
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı         
20:45
İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü         
20:40
Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali         
19:21
Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
17:55
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi         
15:46
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 12:07:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ depreminde kızını kaybeden anne: "Deprem olalı bir yıl oldu, sanki kızımı yeni kaybettim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei