Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 38'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 38'e yükseldi - Son Dakika

Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 38'e yükseldi

6 saat önce

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 38'e yükseldi, System.String[]

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.


Önceki gün Sivrice merkezli meydana gelen depremde kötü haber gelmeye devam ediyor. Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir bina yıkılmış, çok sayıda kişi enkaz altına mahsur kalmıştı. Son olarak 5 kişinin göçük altına kaldığı değerlendirilmişti. Deniz Sitesi'nde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler ambulans ile morga kaldırıldı.


Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarına hassas burunlu köpekler de eşlik ediyor. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:46 Kaynak: İHA
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