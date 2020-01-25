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Elazığ depreminde saatler sonra enkazlardan çıkarılma görüntüleri
6 saat önce
Elazığ merkezli 6,8 şiddetindeki depremde 22 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi de enkazdan sağ kurtarıldı.
Elazığ merkezli 6,8 şiddetindeki depremde 22 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi de enkazdan sağ kurtarıldı.
Elazğı'da dün akşam yerel saatle 20.55'te meydana gelen depremde 1030 kişi de yaralandı. Kurtarma ekiplerinin gece boyu devam eden çalışmalarında 39 kişi enkazdan sağ kurtarıldı. Sağlık Bakanlığı, hastaneye kaldırılan yaralılardan kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:42
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