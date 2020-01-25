Elazığ depreminde saatler sonra enkazlardan çıkarılma görüntüleri - Son Dakika
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Elazığ depreminde saatler sonra enkazlardan çıkarılma görüntüleri

6 saat önce

Elazığ merkezli 6,8 şiddetindeki depremde 22 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi de enkazdan sağ kurtarıldı.

Elazığ merkezli 6,8 şiddetindeki depremde 22 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi de enkazdan sağ kurtarıldı. View on euronews

Elazığ depreminde saatler sonra enkazlardan çıkarılma görüntüleri

Elazığ, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:03 
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