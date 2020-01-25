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Elazığ depreminde saatler sonra enkazlardan çıkarılma görüntüleri
6 saat önce
Elazığ merkezli 6,8 şiddetindeki depremde 22 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi de enkazdan sağ kurtarıldı.
Elazığ merkezli 6,8 şiddetindeki depremde 22 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi de enkazdan sağ kurtarıldı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:03
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