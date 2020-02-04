Elazığ depreminde sahibini kaybeden kedi 'Toros'un, Antalya'da keyfi yerinde - Son Dakika
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Elazığ depreminde sahibini kaybeden kedi 'Toros'un, Antalya'da keyfi yerinde

6 saat önce

ELAZIĞ'da yaşanan depremde sahibini kaybeden, tedavisi için Antalya'ya getirilen kedi, bundan sonraki yaşamını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlık makamında geçirecek.

Elazığ depreminde sahibini kaybeden kedi 'Toros'un, Antalya'da keyfi yerinde, System.String[]

ELAZIĞ'da yaşanan depremde sahibini kaybeden, tedavisi için Antalya'ya getirilen kedi, bundan sonraki yaşamını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlık makamında geçirecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elazığ'daki bir gazetecinin, Mustafapaşa Mahallesi'nde depremde yıkılan Kalay Apartmanı enkazından bir kedinin yaralı kurtarıldığını ve çevrede sahiplerini aradığı yönündeki paylaşımı sonrasında harekete geçti. Böcek, sosyal medya hesabında kediyi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sahipleneceklerini duyurdu. Deprem bölgesinde görevli 40 kişilik itfaiye arama- kurtarma ekibiyle birlikte Antalya'ya getirilen kedi, veteriner hekimlere teslim edildi. Başkan Böcek, tedavisi yapılan kediye 'Toros' adını verdi.

'MİNİK DOSTUMUZUN KEYFİ YERİNDE'

Kedi Toros'un son durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Böcek, "Toros'u merak edenler, belediyemizi soru yağmuruna tuttu. Tedavisi nedeniyle bir süre sizlerden ayrı kaldıysa da içiniz rahat olsun, minik dostumuzun keyfi yerinde" dedi.

Kedi Toros'un, bundan sonraki yaşamını, Muhittin Böcek'in başkanlık makamında geçireceği kaydedildi.


Muhittin Böcek, Antalya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:45 Kaynak: DHA
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