Elazığ depreminde torunu ve gelinini kaybetti: "Halen daha aynı acıyı yaşıyoruz" - Son Dakika

Elazığ depreminde torunu ve gelinini kaybetti: "Halen daha aynı acıyı yaşıyoruz"

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen depremde 14 kişini hayatını kaybettiği Dilek Sitesinde 2 yaşındaki torununu ve gelinini kaybeden 62 yaşındaki Abbas Yıldız, "O, 24 Ocak her geldiğinde bize bir acıdır. O acıyı her zaman hissediyoruz" dedi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ağır hasar gördü. Depremde en çok can kaybı ise merkeze bağlı Sürsürü Mahallesinde bulunan Dilek Sitesinde oldu, 14 kişi yaşamını yitirdi. Çöken binada Anne Fatma Yıldızve oğlu Duru Abbas'ın cansız bedenleri çıkartılırken diğer oğlu Miraç Yıldız ise sağ olarak kurtarılmıştı. Dede Abbas Yıldızgelini ve torunu kaybedişinin seneyi devriyesine 1 gün kala o acı anları anlattı. Duygu dolu anlar yaşayan ve bazen cümle kurmakta zorlanan dede Yıldız, "O 24 Ocak her geldiğinde bize bir acıdır. O acıyı her zaman hissediyoruz. Unutmuyoruz her gün aklımızda" dedi.

Deprem olduğu an evde olduklarını aktaran Abbas Yıldız, "Akşam namazını kıldık. O anda önce ufak bir sallantı oldu. Bir daha vurduğu zaman şaşırdık ve kalktık. Her taraf sanki birbirine geçiyordu. Çok kötü bir felaketti. O anda çok korktuk. O anda toz duman içerisinde bir yere kaçamadık, kapının eşiğinde durduk. Ondan sonra sallantı durduğu zaman el feneri aldık elimize ve kaçtık. Eşofman ve gecelik ile kaçtık. Aşağı geldik toz dumandı" diye konuştu.

Torunu ve gelini bitişikteki Dilek Sitesi'nde hayatını kaybetti"

Bina çıkışana geldiklerinde bitişikteki binanın çöktüğünü gördüğünü anımsatan Yıldız, "O binada benim oğullarımın evi vardı. Bir tanesi çocuklarını götürmüştü ve evde kimse yoktu. Diğerinin çocukları ise evdeydi. Orada herkes feryat ediyordu. Benim oğlanda geldi ve dizlerini döverek ben çocukları eve yeni bıraktım dedi. Eşi ve 2 çocuğu evdeydi. Kentte ilk çöken bina Dilek Apartmanıydı. Elazığ'ın tüm yetkilileri oraya gelmişti. İlk olarak benim küçük torunumu çıkardılar. Ondan sonra gelinimi çıkardılar. Sonradan büyük torunumu çıkardılar. Hastaneye götürdüler. Bizde peşlerinden gittik. Allah rahmet eylesin. Büyük torunumu Medical Park Hastanesi'ne, küçük torun ve gelinimi Fırat Üniversitesi Hastanesine götürmüşlerdi. Biz onların derdine düştük. Rabbim inşallah hiçbir zaman tekrar o acıyı ve felaketi kimseye yaşatmasın. İzmir'de ve burada oldu. Onların hepsi şehit oldu. Rabbim inşallah onların mekanını cennet eder. Rabbim ne Elazığ'a ne başka ülkeye ve ile göstermesin" ifadelerini kullandı.

"Hiç bir depremde böyle yardım gelmedi, devletten ve milletten Allah razı olsun"

Acılarının taze olduğunu aktaran Yıldız, "24'ü geldiği zaman halen daha aynı acıyı yaşıyoruz. O 24 Ocak her geldiğinde bize bir acıdır. O acıyı her zaman hissediyoruz. Unutmuyoruz her gün aklımızdadır. Rabbim sabır versin. Elazığ'a gelen yardımlar hiçbir yere gitmedi. Hiçbir depremde böyle bir yardım gelmedi. Allah devletten ve milletten razı olsun. Allah devlete millete zeval vermesin" diye konuştu.