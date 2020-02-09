Elazığ depreminde yakınlarını kaybeden 15 aileye TOKİ'den ev - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ depreminde yakınlarını kaybeden 15 aileye TOKİ'den ev - Son Dakika

Elazığ depreminde yakınlarını kaybeden 15 aileye TOKİ'den ev

6 saat önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Elazığ'ın Cumhuriyet ve Bizmişen mahallelerinde tamamlanan TOKİ evlerinden 15'i, depremde yakınlarını kaybettiği belirlenen ailelere teslim edildi.

Elazığ depreminde yakınlarını kaybeden 15 aileye TOKİ'den ev, System.String[]

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Elazığ'ın Cumhuriyet ve Bizmişen mahallelerinde tamamlanan TOKİ evlerinden 15'i, depremde yakınlarını kaybettiği belirlenen ailelere teslim edildi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İdare tarafından Bizmişen ve Cumhuriyet mahallerinde inşa edilen 90 ve 125'er metrekarelik 2+1 ve 3+1 konseptli 190 konut, resmi teslim tarihinden 4 ay önce tamamlanarak 5 Şubat'ta hak sahiplerine verildi.

Elazığ'daki depremin ardından bölgede adeta seferberlik ilan eden TOKİ, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin de yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TOKİ, bu kapsamda, inşası tamamlanan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 10 konut ile Bizmişen Mahallesi'ndeki 5 konutu depremde yakınlarını kaybeden ailelere teslim etti.

İnşası sırasında yaşanan depremden herhangi bir şekilde etkilenmediği belirlenen konutlar, sahiplerine güvenli ve sağlıklı yaşam imkanı sunacak.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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