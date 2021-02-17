Elazığ depreminde yıkılan Beyzade Efendi Camisi'nin yerine inşa edilecek caminin temeli atıldı - Son Dakika

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Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldıktan sonra yıkılan Beyzade Efendi Camisi'nin yerine inşa edilecek cami için temel atma töreni düzenlendi.

Olgunlar Mahallesi'ndeki yerinde inşa edilecek ve 600 metrekare kapalı alana sahip olacak Beyzade Efendi Camisi'nin temel atma töreni, İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Erkaya Yırık ve protokol üyeleri, inşaat alanında butona basarak ilk betonu döktü.

Vali Yırık, burada yaptığı konuşmada, depremden sonra izleri silmek için devletin tüm kademelerinin çalıştığını söyledi.

Çalışmalarda büyük bir ilerleme sağladıklarını belirten Yırık, şunları kaydetti:

"Deprem elbette evlerimizi, okullarımızı ve camilerimizi yıktı ama gönüllerimizi, milletimizi, ilimizi, şehrimizi imar etme düşüncemizi, kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi yıkmadı. Bizdeki bu dayanışma ve muavenet duygusu olduğu sürece Allah'ın izniyle Elazığ'ımız tüm ihtiyaçlarını gidermeye devam edecek. Devletimiz burada kazmayı vurup temelini atıyor, inşallah hayırseverlerimiz de devamını getirecek. Allah burada yapılan tüm ibadetleri kabul buyursun, hayırlı olsun."

İl Müftüsü Selami Aydın da camiye ismi verilen "Beyzade Efendi" hakkında bilgi verdi.

Camide, erkek ve kadın taziye evi, kız Kur'an kursu ve İl Müftülüğüne bağlı Gençlik Merkezi de bulunacak.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, kamu kurum temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.