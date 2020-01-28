elazığ depreminde yıkılan binalarda kuyulu deresi'nin kumu kullanılmış-2 - Son Dakika

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elazığ depreminde yıkılan binalarda kuyulu deresi'nin kumu kullanılmış-2
6 saat önce
Elazığ depreminde yıkılan binalarda Kuyulu Deresi'nin kumu kullanılmış-2.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:10 Kaynak: DHA
Elazığ depreminde yıkılan binalarda Kuyulu Deresi'nin kumu kullanılmış-2
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