elazığ depreminde yıkılan binalarda kuyulu deresi'nin kumu kullanılmış-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel elazığ depreminde yıkılan binalarda kuyulu deresi'nin kumu kullanılmış-2 - Son Dakika

elazığ depreminde yıkılan binalarda kuyulu deresi'nin kumu kullanılmış-2

6 saat önce

Elazığ depreminde yıkılan binalarda Kuyulu Deresi'nin kumu kullanılmış-2.

Elazığ depreminde yıkılan binalarda Kuyulu Deresi'nin kumu kullanılmış-2

elazığ depreminde yıkılan binalarda kuyulu deresi'nin kumu kullanılmış-2

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:34 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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