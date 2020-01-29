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elazığ depreminde yıkılan binalarda kuyulu deresi'nin kumu kullanılmış-2
6 saat önce
Elazığ depreminde yıkılan binalarda Kuyulu Deresi'nin kumu kullanılmış-2.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:34 Kaynak: DHA
Elazığ depreminde yıkılan binalarda Kuyulu Deresi'nin kumu kullanılmış-2
Son Dakika Ahbap Derneği, Elazığ'daki depremzedeler için 2 milyon lira topladı Enkazdan sağ çıkarılan Meriç Dişli'nin sözleri, izleyenleri derinden etkiledi Depremzedelere gönderdiği montunun cebinde emekli maaşını unuttu Yardım için gönderilen montun cebinden çıkan not, depremzede aileyi duygulandırdı