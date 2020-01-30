Elazığ depremine yönelik provokatif paylaşım soruşturmasında şüpheli sayısı 67 oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ depremine yönelik provokatif paylaşım soruşturmasında şüpheli sayısı 67 oldu - Son Dakika

Elazığ depremine yönelik provokatif paylaşım soruşturmasında şüpheli sayısı 67 oldu

7 saat önce

Elazığ'daki depreme yönelik provokatif paylaşımlarda bulunanlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada şüpheli sayısı 67'ye yükseldi.

Elazığ depremine yönelik provokatif paylaşım soruşturmasında şüpheli sayısı 67 oldu, System.String[]

Elazığ'daki depreme yönelik provokatif paylaşımlarda bulunanlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada şüpheli sayısı 67'ye yükseldi. Başsavcılığın, oyuncu Şefket Çoruh adıyla açılan hesaptan yapılan paylaşımla ilgili incelemesini sürdürdüğü, hesabın kime ait olduğunun araştırıldığı öğrenildi.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 41 vatandaş hayatını kaybetmiş, bin 607 vatandaş da yaralanmıştı. Elazığ'daki depremden sonra sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunulmaya başlanması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Emniyet birimlerince sosyal medya platformları üzerinde yapılan çalışmalarda suç unsuru paylaşım yaptığı tespit edilen şüpheli sayısı 67'ye yükseldi. Söz konusu şüphelilerin arasında Berna Laçin ve Şefket Çoruh'un da bulunduğu, Başsavcılığın, oyuncu Şefket Çoruh adıyla açılan hesaptan yapılan paylaşımla ilgili incelemesini sürdürdüğü, hesabın kime ait olduğunun araştırıldığı öğrenildi.


Başsavcılığın, şüpheliler hakkındaki soruşturmasını TCK'nın 213. maddesinde belirtilen "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve TCK'nın 301. maddesinde belirtilen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından yürüttüğü ifade edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli bulunmadığı ve şüphelilerin hesap ve paylaşımlarının incelenmesinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Başsavcı, Ankara, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:10 Kaynak: İHA
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