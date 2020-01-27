Elazığ depremine yönelik provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ depremine yönelik provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma - Son Dakika

Elazığ depremine yönelik provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'daki depreme yönelik provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 50 şüpheli hakkında TCK'nın 213. ve 301. maddeleri kapsamında soruşturma başlattı.

Elazığ depremine yönelik provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'daki depreme yönelik provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 50 şüpheli hakkında TCK'nın 213. ve 301. maddeleri kapsamında soruşturma başlattı.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 38 vatandaş hayatını kaybetmiş, bin 607 vatandaş da yaralanmıştı. Elazığ'daki depremden sonra sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunulmaya başlanması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Emniyet birimlerince sosyal medya platformları üzerinde yapılan çalışmalarda 50 şüphelinin provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Başsavcılığın, şüpheliler hakkındaki soruşturmasını TCK'nın 213. maddesinde belirtilen "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve TCK'nın 301. maddesinde belirtilen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından yürüttüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli bulunmadığı ve şüphelilerin hesap ve paylaşımlarının incelenmesinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Başsavcı, Ankara, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
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