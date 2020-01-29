Elazığ depremini ilk kaydeden merkez - Son Dakika

Elazığ depremini ilk kaydeden merkez

ELAZIĞ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde ilk müdahale, Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi tarafından yapıldı. 102 noktada 283 sabit ve 102 hareketli olmak üzere toplam 385 kamerayla tespit edilen yıkılan binalara merkezden, 112, AFAD ve belediye ekipleri yönlendirildi.

Cuma akşamı saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, yıkılan ilk yerler, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde belirlendi. Elazığ'da 102 noktada 283 sabit, 102 hareketli toplam 385 kamera ve 16 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktası bulunuyor. Bu noktaların izlendiği Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde 10 kişilik ekip, depremle birlikte Acil Afet Eylem Planı'nı devreye aldı.

İLK MÜDAHALEYİ POLİS YAPTI

Deprem sırasında kameralarla tespit edilen yıkılan yerlere ekipler gönderilirken, 112, AFAD ve belediye ekipleri yönlendirildi. Yolların açık kalması için trafik polislerinin görevlendirildiği kentte, ekipler depremde zarar gören en uzak noktaya 10 dakikada ulaştı. Yıkılan evlere ilk ulaşan ekipler, enkaz altında kalan vatandaşları da çıkardı.

İHBAR TRAFİĞİ ARTI

Deprem anıyla birlikte kentte görev yapan 2 bin 500 polis, '155 Polis İmdat' hattına gelen çok sayıda ihbarla harekete geçiyor. Polis, çok sayıda yıkılma riski olan evin çevresinde güvenlik önlemi alırken, trafik ekipleri yolların açık kalması için görev yapıyor.

YAĞMA VE HIRSIZLIK YOK

Kameralarla anbean izlenen kentte, deprem sonrasında boşaltılan evlerde hırsızlık ve yağma yaşanmadığı belirtildi. Ekipler, hasar nedeniyle boşaltılan ve yıkılan evlerde olası durumlar yaşanmaması için de nöbet tutuyor.