Elazığ depreminin ardından inşa edilen 32 camiden ezan sesi yükseliyor - Son Dakika

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkılanların yerine inşa edilen 32 camide ezan sesi yükseliyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremin üzerinden iki yıl geçti.

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde başlatılan yeniden imar çalışmaları kapsamında, ağır hasar gören 80 cami yıkıldı, orta ve hafif hasar gören 11 camide güçlendirme ve onarım çalışması yapıldı.

Yıkılan camilerin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırseverlerin yardımıyla yapımına başlanan camilerden 23'ü tamamlandı.

TOKİ tarafından da inşa edilen toplu konut alanlarında vatandaşların ibadethane ihtiyacının karşılanması amacıyla yapımına başlanan 12 camiden 9'u tamamlanarak hizmete sunuldu.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kentteki tarihi camilerden depremde hafif ve orta hasar gören, Akkoyunlu dönemine ait Sarahatun ve Osmanlılar'dan kalan Ağa Camisi, kent merkezindeki Osmanlı dönemi eseri İzzet Paşa, Hasan Tahsin Paşa, Çarşı, Saray ve Kesrik Yukarı ile Mollakendi beldesindeki 4. Murat camileri, güçlendirme, onarım ve bazılarında yürütülen restorasyon tamamlanarak cemaatle buluşturuldu.

"Camilerimizi depremzede kardeşlerimize açtık"

İl Müftüsü Selami Aydın, AA muhabirine, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını söyledi.

Devletin şefkat eli sayesinde yaraları el birliğiyle sarmayı başardıklarını ifade eden Aydın, "Depremin hemen ardından devlet büyüklerimiz, bakanlarımız Elazığ'a intikal etti, Diyanet İşleri Başkanımız ve Türkiye Diyanet Vakfı da Elazığ'da oldu. Deprem gecesi hava çok soğuktu ve Müftülük olarak camilerimizi evlerine giremeyen depremzede kardeşlerimize açtık." dedi.

Vatandaşların yemek ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olduklarını dile getiren Aydın, çadır ve konteyner kentler kurulduğunu, vatandaşların daha sonra bu alanlara geçtiğini anımsattı.

Aydın, depremde konut ve iş yerlerinin yanı sıra birçok caminin hasar gördüğünü belirtti.

"Büyük bir devlet ve milletiz, yardımlaşmayı çok severiz." diyen Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Orta ve hafif hasarlı olan camilerimizi el birliğiyle ibadete açtık. Ağır hasarlı camilerimizin büyük bir bölümünün temeli atıldı, bir kısmının da inşaatı devam etmekte. İbadete açtığımız 32 camimiz var. Bu camilerimizin bir kısmını TOKİ aracılığıyla devletimiz yaptı. Bir kısmının yapımını hayırsever kardeşlerimiz üstlendi. Bir kısmının da Türkiye Diyanet Vakfımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından gönderilen yardımlarla, yine hayırsever kardeşlerimizin desteğiyle inşaatı devam etmekte."