Elazığ depreminin ardından yeni okulların inşası sürüyor - Son Dakika

Elazığ depreminin ardından yeni okulların inşası sürüyor

ELAZIĞ'da 24 Ocak günü meydana gelen depremde yıkılan 13 okulun yerine yenilerin inşası için başlatılan çalışma kapsamında 24 derslikli ilkokulun temeli atıldı.

ELAZIĞ'da 24 Ocak günü meydana gelen depremde yıkılan 13 okulun yerine yenilerin inşası için başlatılan çalışma kapsamında 24 derslikli ilkokulun temeli atıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'taki 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından Elazığ'da ağır hasarlı 13 okul binası, 1 hizmet binası, 1 öğrenci pansiyonu ve 2 halk eğitimi merkezi olmak üzere toplam 17 okul ve kurum binası yıkıldı. Depremin ardından hayırseverler, TOKİ ve İl Yatırım Programı aracılığıyla yaptırılacak, 500 derslikli 26 okul için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Akpınar Mahallesi'nde yapımına başlanan ve yaklaşık 8 milyon maliyetle 24 derslikli ilkokulun temeli bugün düzenlenen törenle atıldı.

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Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, depremde ağır hasar gören okulların yıkım çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, "Orta hasarlı binalarımızda deprem tahkikleri Fırat Üniversitesi tarafından yapıldı, onlarla ilgili çalışmalarımız bitme aşamasına geldi. Büyük bir kısmında güçlendirme planlıyoruz çünkü hasar yüzde 40'ı geçmediği için bakanlığımız tarafından da güçlendirilmesi yönünde tavsiyeler var. İnşallah şehrimiz 2021 yılında tüm bunları atlatmış bir şekilde fiziki yapılar eğitim öğretime uygun olarak çok güzel binalarda yapılacak. Şehrimizde de her yerde inşaatlar devam ediyor. Elazığ'da toplam bu yıl itibariyle planladığımız 26 okul var, 500 dersliğe tekabül ediyor" dedi.


Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:48 Kaynak: DHA

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