Elazığ depreminin ardından yeni okulların inşası sürüyor - Son Dakika

ELAZIĞ'da 24 Ocak günü meydana gelen depremde yıkılan 13 okulun yerine yenilerin inşası için başlatılan çalışma kapsamında 24 derslikli ilkokulun temeli atıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'taki 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından Elazığ'da ağır hasarlı 13 okul binası, 1 hizmet binası, 1 öğrenci pansiyonu ve 2 halk eğitimi merkezi olmak üzere toplam 17 okul ve kurum binası yıkıldı. Depremin ardından hayırseverler, TOKİ ve İl Yatırım Programı aracılığıyla yaptırılacak, 500 derslikli 26 okul için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Akpınar Mahallesi'nde yapımına başlanan ve yaklaşık 8 milyon maliyetle 24 derslikli ilkokulun temeli bugün düzenlenen törenle atıldı.