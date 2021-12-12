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Elazığ depreminin kahraman köpeği "Olgun", Ankara'daki tanıtım günlerinde marifetlerini sergiledi - Son Dakika

Elazığ depreminin kahraman köpeği "Olgun", Ankara'daki tanıtım günlerinde marifetlerini sergiledi

12.12.2021 11:35

Jandarmanın doğal afetlerde arama ve kurtarma çalışmalarında kullandığı Golden Retriever cinsi köpeği "Olgun", Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"ne gelen ziyaretçilere marifetlerini sergiliyor.

Jandarmanın doğal afetlerde arama ve kurtarma çalışmalarında kullandığı Golden Retriever cinsi köpeği "Olgun", Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"ne gelen ziyaretçilere marifetlerini sergiliyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde, operasyonlarda kullandığı teçhizatları ve ürettiği teknolojik ürünleri tanıtmak amacıyla stant açtı.

Burada ziyaretçileri karşılayanlar arasında jandarma personelinin yanı sıra arama ve kurtarma köpeği "Olgun" da bulunuyor.

Eğitmeni mekik çekerken sayı sayan, savaş alanındaki bir asker gibi yerde sürünen ve asker selamı veren "Olgun", Ağustos 2017'den beri yurt içinde meydana gelen doğal afetlerde arama ve kurtarma çalışmalarında görev yapıyor.

Arama ve kurtarma köpek eğitmeni Uzman Çavuş Kamil Kaçar, AA muhabirine, 6 yaşındaki "Olgun" ile 4 yıldır Jandarma Arama Kurtarma Taburu (JAK) bünyesinde arama ve kurtarma çalışmalarında yer aldıklarını belirtti.

"Olgun"un en son Elazığ'da Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından enkazda kalan bir kişinin hayatını kurtardığını anlatan Kaçar, "Olgun" ile aralarında zamanla duygusal bağ oluştuğunu ifade etti.

Evli ve iki çocuk babası olduğunu aktaran Kaçar, "İnsan nasıl bir çocuğundan ayrıldığı zaman özlem hasret duyuyorsa biz de Olgun'dan ayrıldığımız zaman aynı şekilde hasret duyuyoruz. Tabii o da bizden ayrılınca aynı şekilde özlem duyuyor." diye konuştu.

Yıllık izin kullandığı zamanlarda "Olgun"un yokluğuna dayanamadığını dile getiren Kaçar, şöyle devam etti:

"İzne ayrıldığım zaman mesela 15-20 gün ayrı kalıyoruz. İzin dönüşümde Olgun'un bana karşı heyecanı çok başka oluyor. Geldiğinde o heyecanı gözlerinden ve hareketlerinden çok iyi anlayabiliyorum. Dışarı çıkardığımda başka bir aşk ve sevgiyle bakıyor. Biz de aynı şekilde oluyoruz. Çocuğumuz, hasta olduğu zamanki gibi onun ayağında sekme olduğunda da üzülüyoruz. Hemen en yakın veteriner kliniğine götürüyoruz. İçimizde bir burukluk oluşuyor. Olgun ile 3 çocuğum olmuş oluyor. O da bizim ailemizin ve Jandarma Teşkilatımızın bir üyesi."

Elazığ depreminin kahraman köpeği Olgun , Ankara'daki tanıtım günlerinde marifetlerini sergiledi
Elazığ depreminin kahraman köpeği Olgun , Ankara'daki tanıtım günlerinde marifetlerini sergiledi
Elazığ depreminin kahraman köpeği Olgun , Ankara'daki tanıtım günlerinde marifetlerini sergiledi
Elazığ depreminin kahraman köpeği Olgun , Ankara'daki tanıtım günlerinde marifetlerini sergiledi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ depreminin kahraman köpeği 'Olgun', Ankara'daki tanıtım günlerinde marifetlerini sergiledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ depreminin kahraman köpeği "Olgun", Ankara'daki tanıtım günlerinde marifetlerini sergiledi - Son Dakika
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