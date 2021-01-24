Elazığ depreminin merkez üssü Sivrice yeniden inşa ediliyor - Son Dakika

Elazığ depreminin merkez üssü Sivrice yeniden inşa ediliyor

24.01.2021 11:16

Elazığ depreminin merkez üssü Sivrice yeniden inşa ediliyor İlçe merkezinde yapımına başlanılan 307 konut, 85 iş yeri ve 2 caminin inşaatının Mayıs itibariyle tamamlanmasının planlandığı bildirildi İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural: -"Önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde vatandaşlarımızı yeni evlerine...

Elazığ depreminin merkez üssü Sivrice yeniden inşa ediliyor

İlçe merkezinde yapımına başlanılan 307 konut, 85 iş yeri ve 2 caminin inşaatının Mayıs itibariyle tamamlanmasının planlandığı bildirildi

İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural:

-"Önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde vatandaşlarımızı yeni evlerine ve iş yerlerine kavuşmasını planlıyoruz"

-" Bir ilçe yıkıldı, kolay değil ve yeniden inşa ediliyor, eski Sivrice'den eser kalmadı"

ELAZIĞ - Elazığ'da geçtiğimiz yıl bugün meydana gelen 6.8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesi, yapılan 307 konut 85 iş yeri ve 2 cami ile yeniden inşa ediliyor. Konut ve iş yeri teslimatlarının Mayıs ayında yapılması planlanan ilçede, kısa süre içerisinde ikinci etabında başlatılmasının planlandığı bildirildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tamamlanan yüzlerce konut ise hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Elazığ'ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de yeni baştan inşa edilmeye başlandı. TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 307 konut 85 iş yeri ve 2 caminin yapımı hızla sürerken, Mayıs ayında birinci etabın tamamlanarak teslim edilmesi planlandığı bildirildi. İlçenin diğer kısmını içerisine alan ikinci etabıyla ilgili ise çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Süreç içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Sivrice'nin koruma alanı ilan edildiğini belirten İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural," Bu koruma alanı içerisinde şuanda içinde bulunduğumuz Gölbaşı Mahallesi'nde 1. etap çalışmaları başlamıştı. Bu alanda 307 konut, 85 ticarethane ve 2 adet de camii planlanmaktaydı. Çalışmalarımız hızla devam etmekte. Önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde vatandaşlarımızı yeni evlerine ve iş yerlerine kavuşmasını planlıyoruz. Vatandaşlarımız gönüllerinin istediği ev ve ticarethanelerine kavuşacaklar diye umuyoruz. Bunun haricinde vatandaşlarımız, ne tür bir sıkıntı yaşarsa kaymakamlığımıza müracaat ederek bizler tarafından her türlü ihtiyacı giderilmekte. 250 adet konteynerimiz dolu vaziyette, yine ihtiyaç halinde köylerimize de konteyner servisi yapmaktayız" dedi.

İlçenin 7 mahalleden oluştuğunu aktaran Kaymakam Vural, "Şuan birinci mahallemiz Gölbaşı mahallesindeyiz. Bunun haricindeki 6 mahallemizde toplam 570 hak sahibi var. Bu hak sahiplerinin de bir an önce evlerine kavuşmasını temenni ediyoruz ve gerekli çalışmaları da başlatmıştık. Geçtiğimiz hafta bakanlığımız ile yaptığımız temaslar sonucunda 2. etabında en kısa süre içerisinde başlatılmasını talep ettik ve bakanlığımızın talimatı TOKİ'ye bildirildi. Şuan kalan bölgelerin projesi çizilmekte ve en kısa süre içerisinde başlanılması için talimat verildi ve yakın zamanda ihaleye çıkması bekleniyor. Bizim hayalimiz yine bahar ayıyla beraber yeni inşaatların başlaması ve Sivrice merkez ilçemizin yıl sonu itibariyle bütün konut ve işyerlerine kavuşması" diye konuştu.

"Bir ilçe yıkıldı, kolay değil ve yeniden inşa ediliyor"

Depremin ilk anından itibaren yetkililerin hızlı bir şekilde ilçeden olduğunu aktaran Vural, "Devletimizin her türlü kurum ve kuruluşu Türkiye'nin dört bir yanından buralara sağanak şeklinde yardımlarını akıttı. Bunu yine Malatya ve Elazığ'da yaşayan vatandaşlarımız yakinen görmüş oldu. Ayni ve nakdi yardımlar kendilerine iletildi. Kira yardımlarından konteyner kentlerde kalacak vatandaşların ihtiyaçlarına kadar her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. Hakikaten dünyada eşine çok az rastlanan bir dayanışmayla beraber bu büyük felaketi geride bıraktık, diye düşünüyorum. Sadece ihtiyacımız olan şey, biraz sabır. Bir ilçe yıkıldı, kolay değil ve yeniden inşa ediliyor. Eski Sivrice'den eser kalmadı ve görüldüğü üzere merkezi olan yeri tamamen yıkılmış, yeniden inşa edilme süreci içerisinde. Aynı şey köylerimiz için de geçerli. Yüzde 90'nın üzerinde köylerimiz toprak evlerden oluşmaktaydı ve 24 Ocak depreminin öncesindeki iki büyük deprem yaşadı. Yine 3 hafta önce yaşadığımız büyük depremle beraber bu evler çok büyük hasar aldı. Onlar için de bir çalışma başlatıldı ve ilk etapta 250 tane köy konutumuzun projesi ihale edildi.

Elazığ depreminin merkez üssü Sivrice yeniden inşa ediliyor
Elazığ depreminin merkez üssü Sivrice yeniden inşa ediliyor
Elazığ depreminin merkez üssü Sivrice yeniden inşa ediliyor
Elazığ depreminin merkez üssü Sivrice yeniden inşa ediliyor

Hisarcık, Sivrice, Elazığ, konut, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Elazığ depreminin merkez üssü Sivrice yeniden inşa ediliyor - Son Dakika


Son Dakika

Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Canını hiçe sayan adam güvercinlerin hayatını kurtardı 1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma Amasya'da yüzde 50'lik içme suyu indirimine sevinen muhtarlar pankart astı Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek
Annelere yarım mesai, tam maaş! İşte gerekli şartlar Annelere yarım mesai, tam maaş! İşte gerekli şartlar         
11:33
Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz         
10:58
İstanbul'un göbeğinde kemerle birbirlerine girdikleri anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde kemerle birbirlerine girdikleri anlar kamerada         
10:26
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor         
10:18
Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım         
10:03
Eski dostların buluşmasında gözyaşları sel olup aktı Eski dostların buluşmasında gözyaşları sel olup aktı         
09:46
Anne ve babasının cansız bedenini camdan gören çocuk, halen yaşadıklarını sanıyormuş Anne ve babasının cansız bedenini camdan gören çocuk, halen yaşadıklarını sanıyormuş         
09:32
Güvenlik uzmanından Türk gemisine sapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir Güvenlik uzmanından Türk gemisine sapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir         
08:53
İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti         
08:26
Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı         
07:10
Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu         
23:49
Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık         
23:09
13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü         
17:08
5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti         
16:47
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 11:43:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ depreminin merkez üssü Sivrice yeniden inşa ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei