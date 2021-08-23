Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı - Son Dakika

Elazığ depreminin merkez üssünde enkaz arama ve kurtarma tatbikatı

ELAZIĞ - Elazığ'da geçtiğimiz yıl ocak ayında meydana gelen 6.8'lik depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, 32 gönüllünün katılımı ile enkaz arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD Elazığ İl Müdürlüğü koordinesinde Beşir Derneği Elazığ il temsilciği tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi. 'Afete Hazır Türkiye' Projesi kapsamında 5 günlük teorik eğitimlerini tamamlayan 32 gönüllü, Sivrice ilçesinde gerçekleştiren tatbikatla arama kurtarma eğimleri ile pratik yaptı. Tatbikatta, senaryo gereği ilçede meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası yıkılan binaların altında kalan 2 yaralıyı kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Uzmanlar eşliğinde zamana karşı yarışan gönüllülerin çalışması nefes kesti.

AFAD'ın 81 ilde, 'Afete Hazır Türkiye' Projesi kapsamında eğitimler verdiğini belirten AFAD Elazığ İl Müdürü Osman Pıhtılı, "Bu eğitimler kapsamında Beşir Derneği Elazığ temsilciliğindeki 32 kişilik bir ekiple gönüllü olarak bu arama kurtarma afetlerle ilgili eğitim aldılar. 5 gün süren bu eğitimlerde teorik ve arkasından pratik eğitimler verildi. Buradaki tatbikat alanımızda senaryoya göre 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve yıkılan binalar oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekiplerimiz ve Beşir Derneğinin arama kurtarma gönüllüleri ile birlikte intikal ettiler. Enkaz altında kalan iki yaralı vatandaşımız ekiplerimizle birlikte gönüllüler tarafından yaralı sağ kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi" dedi.

Beşir Derneği Elazığ temsilcisi Burhanettin Aslan ise "Hizmet halkamız çok, bu halkayı genişletmek için afetlere karşı tedbirli, sahada profesyonel olmak ve bilinçli bir hizmet sunmak amacıyla eğitimlere katıldık. Bu konuda Türkiye'de yetkili olan AFAD'dan eğitim ve destek aldık. Yurdumuzun çeşitli yerlerinde deprem, sel ve yangın gibi afetlerde burada çalışan AFAD'daki kardeşlerimiz sahada çalışmışlardır ve tecrübelerini bize yansıttılar. Bizde de genel müdürlük bünyesinde profesyonel bir ekip kuruldu, araç ve gereçler alındı. Amacımız, il bünyesinde AFAD'ın yanında olmaktır" diye konuştu.

Senaryo gereği meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası yıkılan binaların altında kalan 2 yaralıyı kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Tatbikata katılan gönüllülerin çalışması gerçeği aratmadı.