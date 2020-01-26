Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntüler - Son Dakika

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntüler

6 saat önce

Elazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.

Elazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.

Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerin yanı sıra başka ülkelerde de hissedilen 6.8 şiddetindeki deprem anına ilişkin en net görüntülerden birini Adıyaman'daki bir avizecinin güvenlik kameraları kaydetti.

Deprem ile birlikte onlarca avize, saniyeler süren depremin şiddetiyle dakikalarca sallandı.

Bir sağa bir sola sallanan, daireler çizen avizelerin bu görüntüsü depremin şiddetinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi.

(Ahmet Arslantaş/İHA)

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntüler

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:40 Kaynak: İHA
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