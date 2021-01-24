Elazığ depreminin simge isimlerinden Azize teyzeyi, ilk müdahaleyi yapan ekip ziyaret etti - Son Dakika

Elazığ depreminin simge isimlerinden Azize teyzeyi, ilk müdahaleyi yapan ekip ziyaret etti

24.01.2021 11:06

Elazığ depreminin simge isimlerinden Azize teyzeye, ilk müdahaleyi yapan ekip ziyaret etti Elazığ'da 6.

Elazığ depreminin simge isimlerinden Azize teyzeye, ilk müdahaleyi yapan ekip ziyaret etti

ELAZIĞ - Elazığ'da 6.8'lik depremde 5 katlı apartmanın enkazından 17 saat sonra çıkartılan, enkaz altındayken UMKE görevlisi ile görüşerek bir çok kişinin de kurtarılmasına vesile olan Azize Çelik'i depremin birinci yılında UMKE görevlileri ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıl bugün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremde merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesinde bulunan Kalay Apartmanı çökmüş, Azize Çelik, eşi Cengiz, oğulları Muhammet Faruk ve Ahmet Çelik enkaz altında kalmıştı. Azize Çelik, UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe ile enkaz altındayken yaptığı telefon görüşmesi ile ailesiyle birlikte birçok kişinin kurtarılmasına vesile olarak depremin simgesi haline gelmişti. Çelik ailesini birinci yılında İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE birimi yalnız bırakmadı. Elazığ UMKE birim sorumlusu Yalçın Öngören ile ekibi, Çelik ailesini evlerinde ziyaret etti. Aynı zamanda Azize Çelik'e kurtarıldıktan sonra ilk müdahaleyi yapan UMKE görevlisi Emre Aydın'da ilk defa Çelik ile bir araya geldi. İkisi o anları anlatarak duydu dolu anlar yaşadı.

"Allah bir daha o günleri yaşatmasın"

O günleri tekrar yaşamak istemediğini belirten Azize Çelik, "Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Biz gördük rabbim hiç kimseye göstermesin. Tekrar depremler oluyor, korkuyoruz. UMKE ekipleri o zaman bize çok yardım etti. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Depremin üzerinden bir sene geçtiğini aktaran Cengiz Çelik ise, "Acılar yine aynı. Yine depremler oluyor, o anları hissediyoruz. Unutmadık, Allah bir daha böyle afetler memleketime yaşatmasın. Zor bir durum. Eşim ve çocuklarımla beraber yeni bir yaşam sürüyoruz. Bizi UMKE ekibi ziyaret etti. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Onlarda bizim kurtulmamızda büyük vesile oldu. O gün enkaz altında 15 saat kalmışım. Enkazdayken benim yerim biraz daha hareketliydi. Büyük oğlumun eli sıkışmıştı. Küçük oğlumun koluna kütle düşmüştü ve onu çıkarttım. Büyük oğlumun elinden bayağı bir uğraştık çıkmadı. Eşim de, bizden biraz uzaktaydı. Sesi geliyordu ama onu göremiyorduk. 112 ile iletişime geçerek bizi bulmalarını sağladı. Komşularımızın sesi geliyordu. Birbirilerimize sakin olmalarını, bizi kurtaracaklarını söylüyorduk. Üst komşumuz Hatun nine, alt komşumuz Yüsra bebek ve annesi, onlara da seslenerek bizi kurtaracaklarını söyledik. Onları da 112'ye bildirdik" diye konuştu.

"Azize ablayı görünce duygulandım"

Azize Çelik'e ilk müdahalesini yapan UMKE Görevlisi Emre Aydın, "Binaya vardığımız zaman AFAD, JAK çalışmalarına devam ediyordu. Yer yer sesler geliyordu. Kişilere ulaşılmaya çalışılıyordu. Azize ablayla telefon ile iletişim kurduktan sonra sürekli iletişim halinde kaldık. Ona ulaşmak için tüm ekipler çaba sarf etti. Bizde elimizden geleni yaptık. AFAD ekipleri Azize abla ve ailesine ulaştıktan sonra bizlerde ilk müdahalesini yaptık. 24 Ocak depreminin seneyi devriyesinden dolayı Azize abla ve ailesini ziyaret geldik. Şuan gerçekten Azize ablayı görünce duygulandım" şeklinde konuştu.

UMKE birim sorumlusu Yalçın Öngören da "24 Ocak'ta gerçekleşen acı deprem sonrasında afetler devam etti. Van'daki çığ, Giresun'da ki sel, Bingöl ve İzmir depremi oldu. Arkadaşlarımız düzenli görev aldı. Halen pandemi sürecinde aktif olarak sahada görev almaktalar. Bu esnada Mustafa Paşa enkazından çıkartılan Azize hanımı ziyaret ettik. Kendileri bizi çok güzel karşıladı. Orada ilk sağlık müdahalesini arkadaşımız yapmıştı. Onları bir araya getirdik. Çok güzel bir talep oldu" diye kaydetti.

Elazığ depreminin simge isimlerinden Azize teyzeyi, ilk müdahaleyi yapan ekip ziyaret etti
Elazığ depreminin simge isimlerinden Azize teyzeyi, ilk müdahaleyi yapan ekip ziyaret etti
Elazığ depreminin simge isimlerinden Azize teyzeyi, ilk müdahaleyi yapan ekip ziyaret etti
Elazığ depreminin simge isimlerinden Azize teyzeyi, ilk müdahaleyi yapan ekip ziyaret etti

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ahmet Çelik, Malatya, Elazığ, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Elazığ depreminin simge isimlerinden Azize teyzeyi, ilk müdahaleyi yapan ekip ziyaret etti - Son Dakika


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