Elazığ depreminin simge ismi Azize, İzmir'deki depremzedelerin acısını yüreğinde hissediyor - Son Dakika

Elazığ'da 24 Ocak'taki depremde yıkılan binanın enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarılan Azize Çelik ile ailesi, Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmirlilerin yaşadığı acıyı yürekten hissediyor.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından saatler sonra eşi ve 2 çocuğu ile yaralı kurtarılan Azize Çelik, o gün yaşadıkları acıyı İzmir depremi ile adeta yeniden hissetti.

UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe ile enkaz altındayken yaptığı telefon görüşmesi ile Türkiye'nin gündemine gelen depremin simge isimlerinden Azize Çelik ile ailesi, aynı acıları yaşayan İzmirli depremzedeler için dua ederek, manevi desteklerini iletiyor.

Azize Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin yaşattığı korkuyu, hüznü ve acıyı bilen Elazığ halkı olarak İzmir'de yıkıcı bir deprem olduğunu öğrendiklerinde büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Deprem bölgesinden gelen haberlerde yıkılan binaların olduğunu ve insanların enkaz altında kaldıklarını duyduklarında üzüntülerinin daha da arttığını ifade eden Çelik, "Deprem olduğunu

ilk duyduğumda marketteydim. Eve geldim, oğlum kapıyı açar açmaz 'Anne İzmir'de deprem olmuş.' dedi. Televizyonu açtığımda yıkılan binaları gördüğümde elim ayağım boşaldı, ağladım. Sanki 24 Ocak'taki depremi yeniden yaşadık, çok acı bir durum." dedi.

"Rabbim bu acıları bir daha göstermesin"

Çelik, İzmir halkının depremin ardından yaşadığı acıyı ve zorluğu en iyi kendilerinin anlayabileceğini, deprem anının çok kötü olduğunu, İzmir'deki depreminin ardından uzun süre kendine gelemediğini söyledi.

Elazığ depreminin ardından karşılaştıkları tüm zorlukları ve depremin yarattığı psikolojik travmayı, devletin sağladığı yardımlarla gidermeyi başardıklarını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Depremden sonra devletimiz sürekli yanımızdaydı, başta Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız olmak üzere Allah hepsinden razı olsun. Şimdi televizyonlarda da görüyoruz, İzmir'de de aynı şekilde devletimiz, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hepsi depremzedeler için seferber olmuşlar. Allah devletimize zeval vermesin, Rabbim bu acıları bir daha göstermesin."

Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik ise İzmir'de önceki gün meydana gelen afetten İzmir halkı kadar etkilendiklerini ve üzüldüklerini söyledi.

Çelik, depremle ilgili gelişmeleri televizyondan takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Benim, çocuklarımın ve eşimin enkaz altında kaldığımız yeri düşünüyorum. Televizyonda enkaz altından çıkarılan depremzedeleri gördüğüm kadarıyla benim enkazda kaldığım yer biraz daha genişti. Yani şu anda ora, bana göre cennetmiş gibi düşünüyorum. Televizyonda gördüğüm Buse kardeşimizin (Buse Hasyılmaz) yeri daha dardı. Bunları gördükçe üzülüyoruz. Görüntüleri izledikçe psikolojim bozuluyor, kapatıyorum ancak 5-10 dakika sonra, ne oldu diye tekrar açıyorum. Gerçekten eşim, çocuklarım sürekli ağlıyoruz, hepimiz zor bir dönem geçirdik."