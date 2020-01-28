Elazığ depreminin simgesi olan azize o anları anlattı - Son Dakika

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Elazığ depreminin simgesi olan azize o anları anlattı
6 saat önce
Elazığ depreminin simgesi olan Azize o anları anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:10 Kaynak: DHA
Elazığ depreminin simgesi olan Azize o anları anlattı
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