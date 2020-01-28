Elazığ depreminin simgesi olan azize o anları anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ depreminin simgesi olan azize o anları anlattı - Son Dakika

Elazığ depreminin simgesi olan azize o anları anlattı

6 saat önce

Elazığ depreminin simgesi olan Azize o anları anlattı.

Elazığ depreminin simgesi olan Azize o anları anlattı

Elazığ depreminin simgesi olan azize o anları anlattı

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak
Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı: Kahramanmaraş ve Karlıova'ya doğru tehdit arttı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 23:36:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ depreminin simgesi olan azize o anları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]